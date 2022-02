Fortinet, spécialiste des solutions globales, intégrées et automatisées de cybersécurité, lance sur le marché sa nouvelle appliance Firewall ‘Fortigate 3000F’ destinée aux entreprises exploitant des architectures hybrides.

Le Fortigate 3000F est le dernier né des pare-feu NGFW (Next Gen FireWall) de Fortinet. Optimisé pour les processeurs de sécurité NP7 et CP9 du fabricant, il offre des fonctionnalités de réseaux convergentes, une segmentation dynamique et un dispositif de Zero Trust Network Access intégré en natif.

Le matériel est compatible avec le Fabric Management Center qui propose des fonctions d’automatisation et d’orchestration à partir d’une interface unique sur l’ensemble de la Security Fabric. Cette console d’administration est également compatible avec plus de 470 écosystèmes de partenaires, ce qui simplifie les workflows d’entreprise. L’approche ouverte, qui privilégie les API et des connecteurs, est un levier de simplicité et renforce la posture de sécurité des environnements multicloud.

FortiGate 3000F affiche des performances haut de gamme avec un score SCR (Security Compute Ratings) jusqu’à 6 fois plus élevé que celui des produits concurrents, sur le critère du nombre de connexions gérées par seconde.

John Maddison, EVP et CMO de Fortigate, précise : « Ce pare-feu enrichit le panel fonctionnel du pare-feu traditionnel en y intégrant des capacités de SD-WAN, d’inspection des flux SSL et de proxy d’accès ZTNA ».