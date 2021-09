À l’occasion du salon IT Partners, ASUS lance une nouvelle gamme de machines dédiées au marché des entreprises et veut imposer sa nouvelle marque ASUS Business dans l’univers des PC B2B…

Depuis plusieurs années Asus a un vrai problème. La marque est très appréciée sur le marché grand public pour le design de ses machines et leur rapport qualité prix. Surtout, c’est sans aucun doute l’un des constructeurs de PC les plus innovants qui n’hésitent pas à tenter des technologies audacieuses comme son second écran ScreenPad+, son trackpad qui fait office de pavé numérique (NumPad) ou encore plus récemment sa molette virtuelle DialPad.

Autant d’innovations qui devraient normalement trouver un formidable écho sur le marché professionnel. Typiquement, le NumPad est l’exemple type de technologies qui révolutionne le quotidien de tous ceux qui passent l’essentiel de leur journée sur Excel tout en étant beaucoup en situation de mobilité. Le ScreenPad+ permet de concrétiser des scénarios métiers qui doivent jongler entre diversité d’affichages et ultra-mobilité. Le DialPad est une autre innovation qui vise spécifiquement les utilisateurs d’Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop et Lightroom.

Autrement dit, ces innovations devraient d’abord séduire les entreprises. Et pourtant, ce n’est pas le cas. Car ASUS est enfermé dans son image grand public et connaît bien des difficultés à s’imposer sur le marché B2B et notamment dans les grands comptes. Ce qui explique que cette marque pourtant très populaire stagne toujours à 5,4% du marché, devancée par des Lenovo, Dell, HP et même Acer.

Une nouvelle marque B2B

Mais la marque a décidé de prendre le taureau par les cornes. Elle profite ainsi du salon IT Partners pour élargir sa gamme de machines spécialement dédiées au marché de l’entreprise et pour lancer sa marque « ASUS Business ».

ASUS Business se veut désormais une entité à part entière et l’interlocuteur des entreprises. Avec pour objectif de se focaliser sur les scénarios métier comme en témoigne d’ailleurs le stand d’ASUS Business sur IT Partners totalement centré sur les usages avec des mises en situation (salle de classe, train, télétravail, etc.). « Depuis 2017, nous procédons par étapes. Nous avons d’abord ciblé les TPE puis les PME. Nous avons ces deux dernières années largement étoffé notre offre professionnelle mais aussi et surtout nos équipes afin de passer un cap. Aujourd’hui, avec ASUS Business, nous entamons un virage vers le mid-market et les grands comptes, avec une approche projets et l’ambition d’être perçue comme une vraie marque B2B » explique Benjamin Colin, Directeur Division B2B chez ASUS Business France.

Côté support, ASUS Business propose cinq ans de garantie avec intervention sur site en J+1. Côté services, les gammes ExpertCenter et ExpertBook intègrent en standard le support de technologies d’aide à la mastérisation et le support de Microsoft Autopilot (ou Google ZTE sur les Chromebooks). Et la marque propose désormais sa propre solution d’administration de parc informatique « Asus Control Center ».

Une gamme qui s’élargit

À l’occasion d’IT Partners, ASUS présente pour la première fois plusieurs nouveaux modèles destinés aux entreprises.

Du côté de l’ultra-mobilité on retiendra le fleuron de la gamme, l’ExpertBook B9 un PC ultraléger affichant moins d’1 Kg sur la balance (880 g, moins de 15 mm d’épaisseur) et pourtant équipé d’un écran 14 pouces, d’un clavier avec trackpad Numpad et offrant 24H d’autonomie !

Mais la grande nouveauté n’est autre que l’ExpertBook Flip B5, un convertible solide avec un écran 13,3 pouces OLED tactile. Il est animé par des processeurs Intel Core i de 11ème génération et embarque jusqu’à 1 To de stockage NVMe. On y retrouve un trackpad « Numpad » mais aussi une Webcam dotée d’un cache dé-verrouillable par une simple pression sur une touche ou encore l’étonnant indicateur LED sur le capot qui avertit votre entourage que vous êtes actuellement en communication sous Teams, Zoom ou Meet…

<

ASUS présente également sa nouvelle gamme de PC de bureau ExpertCenter aux châssis pensés pour une maintenance rapide, aisée et sans outils. La marque propose également des « All In One » à l’instar du V241 animé par des processeurs Intel Core i de 11ème génération.

<

On retiendra aussi la nouvelle gamme de stations graphiques mobiles avec en fleuron de gamme le nouveau ProArt StudioBook Pro 16 qui associe processeurs Xeon et cartes NVidia RTX 5000 dans un format 16 pouces avec écran OLED. Le clavier dispose d’une innovation pensée pour la suite graphique d’Adobe, la molette Asus Dial.

<

De Windows 11 aux Chromebooks…

Toutes ces machines seront évidemment proposées sous Windows 10 Pro et Windows 11 Pro. Car Asus s’est bien sûr préparé à la sortie du nouveau système notamment en mettant à jour les BIOS de ces machines ces dernières semaines. « La sortie de Windows 11 reste une opportunité explique Benjamin Colin. Lorsque Microsoft lance un nouveau Windows, le marché s’en trouve toujours redynamisé même si les confinements ont beaucoup contribué à dynamiser le marché PC ces derniers mois. D’autant que Windows 11 véhicule des messages autour du travail hybride et de la communication à distance alignés sur les dernières innovations au cœur de nos PC ». Asus a ainsi intégré sur certaines de ses nouvelles machines annoncées début septembre des Webcams à cache intégré, des micros avec une IA qui annule les bruits environnants, ou encore la présence d’une LED au dos de l’écran pour indiquer à vos collègues que vous êtes en communication.

Cependant, ASUS croit aussi beaucoup dans le marché des Chromebooks. Les dernières études de marché montrent que les ventes ont augmenté de 275% en 2020. Et les petites machines animées par l’écosystème Google représentent plus de 10% du marché, une part supérieure à celle d’Apple. Toutefois, Benjamin Colin reconnaît que la France reste assez frileuse face à ce nouvel univers : « Le marché mondial est très dynamique mais la France a encore un peu de mal à accepter le Chromebook. Le marché français est resté timide alors que les ventes ont explosé en Angleterre ou au Benelux portées par le marché de l’éducation… Côté entreprises, le marché Chromebook reste un marché très grand compte et tarde à descendre vers le mid-market et la PME. Toutefois les Chromebooks restent à notre avis une belle opportunité comme en témoigne l’important espace dédié à cet univers sur notre stand IT Partners. »

Pour preuve, ASUS Business lance un Chromebook ultra haut de gamme, le Pro CX9 version « Google-isée » de son fleuron Windows, l’ExpertBook B9. Ce CX9 est ainsi le premier Chromebook a bénéficié du fameux « NumPad ».