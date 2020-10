À peine les portes virtuelles du VMWorld 2020 refermées, InformatiqueNews, en partenariat avec IT for Business, accueille cette semaine Anthony Cirot, DG de VMware France.

Aussi virtuel fût-il, VMWorld 2020 a été un événement très riche en annonces : Tanzu, Project Monterey, Carbon Black Cloud Workload, vSphere 7.1…

Anthony Cirot, DG de VMware France est notre invité de la semaine pour déchiffrer toutes ces annonces. Il remet en perspective la stratégie de VMware qui accélère ses approches hybrides et multicloud pour permettre aux entreprises de moderniser leurs développements (notamment grâce à Kubernetes) et d’exécuter n’importe quel workload dans n’importe quel cloud.

Anthony Cirot revient aussi sur une actualité IT du moment qu’il juge marquante, celle de l’attribution des fréquences 5G. Elle marque le véritable lancement de cette technologie en France alors que la plupart de nos voisins ont commencé ce déploiement un an plus tôt. Il souligne à quel point cette technologie est importante pour les entreprises et rappelle que Pat Gelsinger, le CEO de VMware et co-inventeur du Wi-Fi, a estimé que la technologie devrait prendre le pas sur le Wi-Fi 6 à moyen terme dans de nombreux cas d’usage.



Bien évidemment, Anthony Cirot revient également sur les impacts de la crise Covid-19. Il explique que la nouvelle situation de travail est aujourd’hui « d’être n’importe où ». Mais cette nouvelle réalité – qui s’inscrit désormais dans la durée – impose « de mettre en place de nouveaux accompagnements, de repenser la gestion sociale, d’offrir aux collaborateurs des soupapes, et de mettre en place des procédures d’exception ».

VMware a aussi beaucoup parlé travail à distance et cybersécurité durant VMWorld, ainsi que containers avec la concrétisation progressive du portfolio Tanzu pour simplifier l’administration du Kubernetes et le déploiement des containers dans un univers hybride et multicloud. Anthony Cirot revient sur ces enjeux et les tenants et aboutissants de ces nouvelles approches pour les entreprises.

Enfin, le DG de la filiale française déchiffre avec Guy Hervier les dernières acquisitions de VMware et explique comment celles-ci s’inscrivent dans la vision et le portfolio de l’éditeur.

