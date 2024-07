Petite révolution dans l’univers des plateformes IPaaS, avec son nouveau moteur Blueprint, Rivery propose une intégration de l’IA générative au cœur de la transformation des données, promettant une augmentation x30 de la vitesse de développement des data pipelines.

Rivery est un acteur en vogue avec sa plateforme cloud universelle d’ingestion, transformation, orchestration et activation des données. Cette plateforme IPaaS (Integration Platform as a Service) permet de centraliser, gérer et superviser en une même console tous vos pipelines ETL, Reverse ETL et ELT.

L’éditeur annonce un tout nouveau moteur de transformation de données basé sur l’IA générative. Dénommé Blueprint, ce nouveau moteur veut simplifier et accélérer la construction de pipelines de données complexes. Selon l’éditeur, l’intégration de l’IA générative permet d’améliorer par un facteur x30 le temps de développement des intégrations de données.

L’un des atouts majeurs de Blueprint réside dans sa capacité à générer automatiquement la configuration nécessaire pour se connecter à n’importe quelle API REST à partir d’une simple invite en langage naturel. Cette fonctionnalité permet aux ingénieurs de données d’économiser un temps précieux en évitant d’avoir à se plonger dans les documentations techniques et arcanes des API.

Autre atout important, l’IA de Blueprint génère en arrière plan un fichier YAML de configuration du data pipeline à partir des échanges en langage naturel, fichier qui peut alors être édité, récupéré et intégré dans d’autres automatisations si nécessaire.

Itamar Ben Hemo, co-fondateur et PDG de Rivery, souligne l’importance de cette avancée : « Les données sont le moteur de l’ère de l’IA générative, et Rivery Blueprint offre l’une des façons les plus rapides de créer des connexions vers des sources de données personnalisées. Étant donné la vitesse à laquelle de nouvelles applications d’IA générative sont créées et la demande toujours croissante en matière d’analyse, les ingénieurs ont besoin d’un moyen plus rapide et plus efficace d’unifier des sources de données de qualité pour apporter de la valeur aux entreprises et aux consommateurs. »

Rivery Blueprint est actuellement disponible en version préliminaire privée auprès de clients sélectionnés et devrait être plus largement disponible vers la fin 2024.

Pour l’éditeur ce n’est qu’un premier pas dans l’intégration du potentiel de l’IA générative dans les processus IPaaS et ETL/ELT. « Bien que la génération de nouvelles intégrations de sources de données à l’aide d’une simple invite soit déjà en soi très réjouissante, ce n’est que le début de ce que nous envisageons pour Rivery Blueprint. En saisissant l’opportunité de concevoir un moteur qui tirera parti de ce que l’IA générative a à offrir, nous avons également veillé à ce qu’il soit conçu pour apporter d’autres avantages aux ingénieurs de données. Des avantages tels que le développement collaboratif et la garantie que Blueprint puisse fonctionner n’importe où, avec ou sans le moteur Rivery en arrière-plan, » ajoute en guise de conclusion Itamar Ben Hemo.

Pour en savoir plus, Rivery a publié sur YouTube son Webinar de lancement :

