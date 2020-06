L’idée même du Edge computing consiste à apporter des ressources informatiques au plus près des collecteurs de données. Mais qu’en est-il lorsque les données sont collectées par des capteurs placés dans des conditions extrêmes de température, de vent, de poussière ou tout simplement de mobilité ? Pour ne pas se priver des ressources du Edge dans ces situations, les grands du cloud ont décliné leurs services sur des appliances pseudo-autonomes fabriquées dans des designs durcis.

Typiquement, Microsoft propose sa propre solution « rugged » dénommée Azure Stack Edge « Série Robuste » ainsi que d’autres alternatives comme « Tactical Azure Stack » élaborée avec Dell EMC.

De son côté AWS propose sa gamme « Snow ». On connaissait déjà le très atypique « datacenter dans un camion » Snowmobile et le beaucoup plus accessible et universel Snowball Edge.

La semaine dernière, AWS a enrichi sa gamme de solutions avec « Snowcone », un appareil ultra compact, rigidifié, contenant 8 To de stockage et des capacités de calcul mais aussi de transferts (AWS DataSync). Ces appliances sont conçues pour l’exécution de workloads Amazon EC2 et AWS IoT Greengrass dans des conditions extrêmes de mobilité. Il est aussi pensé pour des secteurs comme la santé et l’IIoT (l’IoT industriel).

« Alors que les clients cherchent à étendre la portée de leur infrastructure cloud dans des endroits plus éloignés, de nouveaux cas d’utilisation du Edge Computing apparaissent comme les véhicules, les opérations industrielles, les sites distants et austères, qui nécessitent un appareil robuste et sécurisé avec une portabilité encore plus grande et un format plus compact que celui jusqu’ici proposé par la famille Snowball » expliquent les responsables d’AWS.

Découvrez AWS Snowcone en vidéo et en 3 minutes :