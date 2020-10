Comme chaque semaine, InformatiqueNews, en partenariat avec IT for Business, reçoit un invité de la semaine, acteur de l’IT et des Télécoms. Cette semaine, c’est Nicolas Petroussenko directeur général d’Okta France, spécialiste de l’IAM et des approches Zéro Trust qui est accueilli par Guy Hervier.

La France se reconfine et redécouvre le télétravail permanent. Une nouvelle vague pandémique secoue le quotidien des entreprises et remet au goût du jour l’évolution des pratiques de travail, la transformation numérique ainsi que les problèmes de cybersécurité avec en point d’orgue le contrôle des identités et des accès. Un domaine dont Okta est un grand spécialiste et le leader du marché si l’on croit le nouveau Magic Quadrant du Gartner. Un classement que Guy Hervier commente d’ailleurs longuement avec Nicolas Petroussenko directeur général d’Okta France revenant sur les qualités et faiblesses relevées par le célèbre cabinet d’analystes.

Notre invité de la semaine revient surtout sur les concepts-clés qui sous-tendent une approche Zero Trust (où l’on ne fait a priori confiance à personne), les difficultés de mise en œuvre rencontrées par les entreprises et l’évolution des bonnes pratiques notamment avec l’identification sans mot de passe. La mise en œuvre d’une stratégie Zero Trust permet non seulement de sécuriser les ressources de l’entreprise en s’assurant que seuls les utilisateurs et appareils 100% vérifiés peuvent y accéder, mais aussi d’aider les entreprises à conserver la mobilité et la flexibilité imposées par ces temps pandémiques.

Nicolas Petroussenko revient également sur les leçons apprises lors du premier confinement ainsi que sur le fléau du ransomware qui a touché des grandes ETI en France, notamment cette semaine, et qui ciblent également les hôpitaux aux USA en ce moment.