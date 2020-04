Le concurrent des Hololens de Microsoft subit la crise de plein fouet et se sépare de la moitié de ses collaborateurs.

Souvent considérée comme le seul acteur du marché à proposer une véritable alternative aux Microsoft Hololens dans l’univers de la réalité mixte et du « Spatial Computing », la Startup Magic Leap semble en grande difficulté. Il est vrai qu’elle n’a jamais vraiment réussi à tenir ses promesses. Les premières lunettes Magic Leap 1 sont sorties bien après celles de Microsoft sans vraiment convaincre les entreprises et développeurs. Et l’entreprise n’a toujours pas proposé de réponse à la sortie des lunettes Hololens 2.

Pour l’instant, Microsoft domine largement le marché naissant de l’informatique spatiale (dans le sens « perception spatiale ») en réalité mixte.

Et Magic Leap vient d’annoncer par la voix de son CEO Rony Abovitz, le licenciement de la moitié de son effectif.

La crise économique qui accompagne la pandémie n’est pas totalement étrangère à cette décision bien évidemment. Mais la startup cherche surtout à recentrer ses efforts. Ces premières démonstrations et ambitions étaient probablement trop grand public pour un marché qui s’est avant tout révélé être un marché de scénarios d’entreprises.

Une réalité du marché que Microsoft avait perçu dès le départ mais que Magic Leap a tardé à s’approprier.

Le « spatial computing » est une approche informatique où monde physique et monde virtuel interagissent de façons multiples grâce à des lunettes de réalité mixte capables de capter le mouvement des mains et la position du corps afin de permettre à un être physique de manipuler des objets holographiques virtuels et d’interagir avec des jumeaux numériques holographiques de personnes ou d’objets.

Ce marché a donné naissance à différentes applications professionnelles de support à distance, de co-création 3D à distance, de formation et expérimentation. Elles sont utilisées en médecine, en architecture, en maintenance dans des environnements industriels ou à risque, pour l’assistance à distance d’opérateurs techniques, pour la création de spectacles, etc. Le marché existe mais reste pour l’instant cantonné à des usages professionnels. Certains observateurs pensent d’ailleurs que ce marché ne décollera vraiment qu’avec l’arrivée d’Apple qui prépare de longue date de telles lunettes mais dont la sortie ne cesse d’être repoussée. En réalité, ce sont plutôt les prix élevés de ces lunettes et leurs limitations techniques (en matière de champ de vision notamment mais également de performance de rendu et d’autonomie) qui limitent le marché. Toutefois, force est de reconnaître que les progrès entre les deux générations de Hololens sont assez spectaculaires et laissent entrevoir un fabuleux potentiel à l’avenir pour le Spatial Computing.

Entre temps, Magic Leap cherche donc à rebondir avec une équipe plus petite et plus dynamique afin de relancer les développements de sa seconde génération de lunettes, les Magic Leap 2. En attendant que la crise passe et qu’un nouveau monde de croissance et d’opportunités renaisse.