Canonical annonce un nouveau concept : « Android as a Service », autrement dit l’hébergement de vos apps Android dans des containers dans le cloud.

Canonical, l’éditeur derrière la distribution Ubuntu de Linux annonce un nouveau service : Anbox Cloud. Derrière ce nom énigmatique se cache un nouveau service cloud permettant aux entreprises d’héberger et déployer des apps Android dans un environnement containerisé dans le cloud.

Une app ainsi déployée est plus facile à sécuriser et surtout totalement indépendante des performances des terminaux. Le service propose une approche centralisée simplifiant l’administration et la sécurisation de façon similaire à une distribution d’applications en mode DaaS (Desktop as a Service) mais, cette fois, il ne s’agit plus d’héberger dans le cloud des applications Windows mais bel et bien des apps Android et plus particulièrement celles métiers développées par l’entreprise.

Le service peut aussi simplifier les développements d’apps Android, favoriser des scénarios de tests et pourrait même à terme servir de fondation à un service de cloud gaming Android.

Android sur tous les devices grâce au Cloud

Agnostique, Anbox Cloud permet de profiter d’Apps Android sur n’importe quel appareil et donc y compris sur un bureau Windows. L’affichage du bureau Android déporté se fait directement depuis un navigateur ou un client Anbox produit par Canonical.

L’Android ainsi mis à disposition via le cloud possède toutefois quelques limitations puisqu’il ne propose pas d’accès en standard à Google Play et aux services Google sous licences.

Des limitations que l’on retrouve d’ailleurs sur la plupart des émulateurs Android pour Windows. De tels émulateurs existent depuis plusieurs années à l’instar de LDPlayer, NoxPlayer, BlueStacks, Memu, PhoenixOS et sont souvent très orientés vers l’émulation des jeux Android. Mais ils n’offrent pas toujours les performances attendues, sont relativement lourds à mettre en œuvre, ne sont pas pensés pour le monde de l’entreprise, sont déployés en local, ne sont pas administrables et sont généralement assez instables.

L’offre de Canonical corrige ces défauts en offrant tous les avantages d’une solution « as a service » dans le cloud. Elle s’appuie d’ailleurs sur la technologie open source Anbox lancée par Canonical il y a deux ans et qui permet d’exécuter des apps Android sous Linux : la solution exécute l’environnement d’exécution d’Android au sein d’un container LXC partageant le noyau natif de Linux pour l’exécution. L’avantage de la version cloud, c’est que les contrainers Android ne sont plus exécutés en local mais sur des serveurs dans le cloud optimisés pour cette émulation.

Vos Apps Android à la demande

« Avec l’émergence des réseaux 5G et du Edge computing, des millions d’utilisateurs vont pouvoir tirer profit d’applications Android ultra-riches et à la demande. Les entreprises peuvent désormais fournir à distance des apps Android haute performance à n’importe quel appareil, avec une consommation d’énergie réduite et de manière économique » explique Stephan Fabel, Directeur Produit chez Canonical.

L’offre Anbox Cloud de Canonical sera déployée sur les infrastructures « hardware as a service » de Packet, le spécialiste du bare-métal dans le cloud récemment racheté par Equinix. Les entreprises auront le choix entre des machines ARM (serveurs Ampere) ou x86 (serveurs Intel) équipées de GPU. Ce partenariat avec Packet semble notamment motivé par la volonté de Canonical de présenter Anbox Cloud également comme une plateforme pour supporter du cloud gaming en streaming en s’appuyant sur l’approche Edge de Packet afin de réduire les temps de latence grâce à une multitude de petits datacenters proches des utilisateurs.

Toutefois, l’offre Anbox Cloud peut aussi être déployée sur un cloud privé ainsi que sur GCP, Azure et AWS pour des scénarios de sécurisation d’apps Android ou d’intégration de tests d’Apps dans des chaînes de CI/CD.