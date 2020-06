Cegid, spécialiste des progiciels de gestion, lance une version de son ERP sur le cloud (en mode SaaS donc) dédiée aux petites entreprises : XRP Flex.

Parmi les avantages mis en avant par l’éditeur, la possibilité de déployer progressivement les domaines fonctionnels et métiers au rythme et selon les besoins des utilisateurs.

Cette version allégée, simplifiée et cloudifiée de l’ERP de Cegid s’accompagne de 2 nouveaux modules :

– Un CRM qui facilite toutes les interactions avec les clients et les collaborateurs autour du partage à 360° des informations commerciales, marketing, et financières. L’intégration avec l’ERP offre une expérience utilisateur unifiée à travers les différents modules et applications connectées, comme Outlook.

– Un module Gestion d’Affaires pour optimiser les activités des entreprises de services et faciliter le pilotage des coûts liés aux prestations. L’outil est nativement relié à XRP Flex, favorisant ainsi le suivi des activités en croisant les données avec l’ensemble de celles traitées par le progiciel.

Cette solution « full WEB » est hébergée sur le cloud Cegid.

XRP Flex est commercialisé à travers le réseau de partenaires de Cegid qui devrait accueillir 15 nouveaux membres en 2020.