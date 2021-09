Cohesity, spécialiste de la protection et de la valorisation des données, annonce un très bon exercice 2021 dopé notamment par un 4ème trimestre fiscal en nette expansion. Les revenus récurrents annuels (ARR) battent des records et portent les recettes annuelles à plus de 300 millions de dollars, en hausse de 70% sur un an!

Désormais, Cohesity compte plus de 2600 entreprises clientes dans le monde (en augmentation de 40% sur un an).

Rappelons qu’en juillet dernier, Cohesity avait été placé (pour la seconde année consécutive) dans le carré des Leaders par Gartner pour son Magic Quadrant 2021 sur les solutions de sauvegarde et de récupération d’entreprise.

Dans la même dynamique, l’éditeur a agrandi la direction de son conseil d’administration durant les 12 derniers mois, notamment en intégrant Kimberly Hammdonds (ex Deutsche Bank), Robin Matlock (ex VMware) et Bask Iyer (ex VMware).

Robert 0’Donovan, directeur financier de Cohesity, s’enthousiasme : « De l’augmentation rapide de l’ARR, à un taux d’expansion nette exceptionnel, en passant par une forte croissance du portefeuille clients – y compris des gains impressionnants dans le Fortune 500, la société fait feu de tout bois et bat des records à chaque nouvelle étape ».

Pour rappel, Cohesity tiendra sa conférence Cohesity Connect 2021 en mode virtuel du 19 au 21 Octobre.