Cohesity, spécialiste de la gestion et de la valorisation des données, annonce la mise à disposition d’un nouvel outil pour son environnement maison afin de réduire les cyber risques à l’heure où les attaques par rançongiciel sont omniprésentes…

La nouvelle fonctionnalité Security Advisor, intégrée à l’offre Threat Defense, offre aux utilisateurs un moyen facile et efficace d’améliorer leur posture en matière de sécurité par la réduction des erreurs humaines et permet d’augmenter la résilience des environnements gérés par sa plateforme de Data Management, Helios.

Security Advisor analyse en profondeur votre environnement Cohesity ainsi qu’un ensemble de configurations de sécurité. L’outil prend en compte plusieurs facteurs tels que le contrôle d’accès, les journaux d’audit et le cadre de chiffrement. Les utilisateurs reçoivent un score de performances par rapport aux meilleures pratiques recommandées. Des recommandations sont ensuite proposées sur la manière de traiter les risques et de protéger votre plateforme Cohesity et ses données contre les acteurs malveillants – tant internes qu’externes – limitant leur exposition à la cyber-extorsion.

« Les entreprises utilisent toute une série d’outils pour générer et gérer des données, et chaque outil possède ses propres paramètres de sécurité, il est donc difficile de passer en revue chaque paramètre et de contrôler l’accès à l’ensemble de leur technologie disparate », explique Brian Spanswick, responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) Cohesity. « Ce manque de visibilité et de contrôle rend les environnements informatiques vulnérables aux cyberattaques. »