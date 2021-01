Stéphane Huet, DG de Dell France, est le premier invité de Guy Hervier et InformatiqueNews en cette année 2021. Et cela tombe bien car l’actualité du constructeur est assez mouvementée…

Notre premier invité de l’année 2021 n’est autre que Stéphane Huet, DG de Dell France. Alors que le CES ferme ses portes très virtuelles, il revient avec Guy Hervier sur les nouveautés PC du constructeur, alors que le marché a retrouvé un dynamisme qu’il n’avait plus connu depuis une décennie.

L’occasion d’évoquer avec lui l’évolution des usages suite à la crise pandémique et comment celle-ci influe sur la conception des nouveaux ordinateurs portables.

L’occasion aussi d’éclairer les responsables IT sur une tendance forte : la généralisation du principe du paiement à l’usage sur les composantes IT des infrastructures internes qui permet désormais d’offrir la flexibilité du cloud sur le « on-premises ».