Comarch, spécialiste de la conception, de l’intégration de service et de l’hébergement IT, et Intercloud, éditeur d’une plateforme de connectivité cloud, se sont associés pour proposer un service d’accès au cloud Comarch alliant performance, transparence et sécurité des données.

L’interconnexion directe entre les datacenters Comarch (18 en Europe Asie, Amérique et Australie, dont 2 en France) et ses clients via InterCloud offre un contrôle total sur leurs applications et une visibilité optimale de leurs stratégies multicloud.

La plateforme de gestion offrant une vision unifiée de l’état des liens et des flux réseaux, tous fournisseurs cloud confondus, les clients sont en mesure de gérer la distribution des flux grâce à un système de priorisation dont ils ont le contrôle. Un service qui garantit de faibles latences et vient renforcer la gouvernance et l’agilité des entreprises dans leur usage du cloud.

Arkadiusz Ilgowski, Président de Comarch, assure : « En associant notre expertise Cloud au service de connectivité d’InterCloud, déjà éprouvé par de nombreuses sociétés internationales, nous offrons à nos clients, actuels comme futurs, la possibilité de bénéficier d’un service optimal pour accompagner leur transformation digitale et leurs ambitions dans les meilleures conditions possibles ».