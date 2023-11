L’ère de l’IA générative marque un tournant dans le domaine de la formation professionnelle et inaugure des méthodes de formation radicalement nouvelles pour une approche plus personnalisée et plus efficace du développement des compétences.

Dans un monde du travail en constante évolution, l’IA apparaît comme un outil essentiel qui renouvelle la manière dont nous abordons le travail et transforme presque toutes les fonctions d’une organisation. Les responsables de la formation et du développement des compétences se trouvent au cœur de ce changement et doivent être conscients du rôle crucial qu’ils jouent dans l’adoption et l’exploitation du pouvoir de l’IA pour le succès à long terme de leur entreprise. En outre, ils sont particulièrement bien placés pour être des pionniers de l’IA et ils sont à l’avant-garde de la recherche de nouveaux moyens d’adoption d’une nouvelle technologie qui va permettre de faire évoluer et développer les compétences des collaborateurs afin qu’ils puissent faire face aux défis à venir. Selon le rapport « The Future of Jobs 2023 » du Forum économique mondial, plus de 85 % des organisations prévoient d’accroître l’adoption de nouvelles technologies nouvelles au cours des cinq prochaines années afin de répondre au besoin urgent de renforcer les compétences des collaborateurs. En mettant en œuvre une technologie de formation alimentée par l’IA, les responsables de la formation et du développement peuvent mettre en place une formation en continue plus efficace où les personnes peuvent faire face au changement permanent.

Faire place au changement

Durant de nombreuses années, l’approche de l’expérience de formation des employés était largement « standardisée ». Il y avait peu de personnalisation et les collaborateurs suivaient tous les mêmes formations, quels que soient leurs besoins en matière de formation. Cette approche signifiait que les lacunes existantes et émergentes en matière de compétences n’étaient souvent pas comblées. Les méthodes de formation étaient génériques et uniformisées et ne permettaient pas d’attirer l’apprenant en tirant parti de différents modules ou contenus. La formation de type « Netflix » ou « choisir son propre parcours » n’existait pas.

Néanmoins, les nouvelles méthodes d’apprentissage permettent de se rapprocher de l’expérience de formation idéale qui non seulement améliorera l’évolution et le développement des employés, mais permettra également aux organisations d’atteindre des objectifs de performance en constante évolution. Les salariés souhaitent de plus en plus bénéficier d’un développement personnalisé de leurs compétences en fonction de l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur carrière et à leur évolution au sein de l’organisation. Selon l’étude 2023 sur la mobilité des talents dans la région EMEA de Cornerstone People Resarch Lab, en partenariat avec Lighthouse Research & Advisory, 73 % des salariés sont intéressés par de nouvelles fonctions au sein de leur entreprise, et 80 % d’entre eux préfèrent l’utilisation de la technologie pour explorer les possibilités d’évolution de carrière plutôt que des conversations directes avec les managers. Les salariés aspirent à davantage d’opportunités d’évolution et veulent utiliser la technologie pour les découvrir. Grâce à l’IA, il est possible de créer une expérience de formation plus immersive, plus engageante et plus en phase avec la nature évolutive du travail. Comme le confirme le rapport de Cornerstone et Lighthouse, les organisations qui misent sur la formation et le développement personnalisés verront le taux de rotation des collaborateurs diminuer et leur satisfaction augmenter. L’ère des programmes de formation traditionnels, figés et non mesurables est en passe d’être révolue.

L’IA crée un parcours de formation personnalisé et efficace

Grâce à Internet, nous avons pris l’habitude de disposer d’une mine d’informations à portée de main. Et bien que cette vaste quantité de connaissances et d’informations offre des possibilités de formation infinies, nous devons être en mesure de filtrer ce qui est utile, crédible et pertinent. L’IA peut jouer un rôle important dans la création d’expériences de formation personnalisées, pertinentes et utiles, et ce à grande échelle. En rassemblant des données et des informations sur les compétences d’un employé, son historique de performance, son parcours professionnel et les besoins de l’entreprise, les outils de formation et de développement alimentés par l’IA peuvent immédiatement proposer des parcours de formation et de croissance personnalisés efficaces. Il ne s’agit pas non plus d’une solution unique. L’IA peut aider à fournir un soutien continu et adaptatif dans les moments crucial de la carrière d’un collaborateur. Les outils de formation alimentés par l’IA peuvent faire des recommandations de formation en continu, comme suggérer des contenus ou des vidéos en rapport ou en fonction de ce sur quoi le collaborateur travaille à un moment donné. Cette cadence régulière de suivi garantit également que les collaborateurs apprennent au moment précis où ils en ont besoin, à leur propre rythme, et qu’ils s’intéressent à un matériel qui leur est propre, ce qui se traduit par des niveaux d’engagement plus élevés et une meilleure rétention des connaissances.

L’impact concret sur les activités de formation et de développement

Au-delà de l’énorme contribution de l’IA aux expériences de formation des employés, il y a un autre aspect de l’histoire qui est peut-être encore plus bénéfique – l’aspect opérationnel de la mise en œuvre de programmes de formation et de développement efficaces. Par exemple, de plus en plus d’outils alimentés par l’IA automatisent les tâches répétitives de la gestion des programmes de formation, telles que la traduction de contenu et la transcription audio en texte. L’aide apportée à ce type d’étapes pratiques permet d’accroître l’efficacité et de donner aux équipes de formation et de développement plus de temps pour se consacrer à des tâches stratégiques. Nous commençons également à voir l’IA fournir un soutien analytique plus significatif, comme la collecte d’informations à partir de données et d’autres informations pour façonner et guider la définition des nouveaux contenus de formation. Non seulement ces informations permettent de travailler de manière plus efficace avec les experts en la matière, mais elles peuvent également aider à pré-construire des instructions, à générer des évaluations et même à assembler des contenus existants provenant de diverses sources pour créer un cours plus long avec un contenu actuel et neuf, avec un minimum de conseils de la part d’un créateur de cours.

Comme des contenus plus efficaces sont élaborés avec le soutien de l’IA, les responsables de la formation et du développement pourront également s’appuyer sur l’IA pour la gestion des contenus, avec une plus grande capacité à étiqueter et/ou à catégoriser les contenus, ainsi qu’à maintenir une bonne gestion des différentes versions des formations et des programmes. Au fur et à mesure que les collaborateurs découvrent le contenu, l’IA peut être utilisée pour la visualisation des données afin d’évaluer la consommation, l’efficacité et le retour sur investissement de chaque contenu. Elle peut également soutenir l’analyse des sentiments, en tirant parti de l’écoute sociale et des données d’enquête pour déterminer la perception et la valeur du contenu d’une formation. Un autre domaine dans lequel l’IA est prête à transformer la formation et le développement est celui de la cartographie des compétences. Plus précisément, il s’agit de la connexion des compétences au contenu, aux personnes et aux missions professionnels pour créer des classifications de compétences et des cartes de compétences dans toute l’organisation. Ce niveau de connaissance des compétences permettra sans aucun doute aux responsables de la formation et du développement d’occuper une place prépondérante en relevant des défis que personne d’autre dans l’organisation ne peut relever aussi efficacement.

L’avenir de l’IA dans le secteur de la formation et du développement

Bien qu’il y ait encore d’autres applications de l’IA à explorer dans la formation en entreprise, allant de la réalité augmentée à la gamification, il est clair que l’IA deviendra de plus en plus un élément clé d’une stratégie de formation et de développement réussie. L’IA évolue rapidement et nous pouvons nous attendre à une innovation en pleine ébullition. Nous nous attendons à voir des progrès dans les domaines du coaching en temps réel, des robots d’assistance L&D et une plus grande attention à l’utilisation de l’IA pour les besoins de formation des groupes marginalisés et sous-représentés – à la fois en ajustant le contenu pour des besoins uniques et en diversifiant le programme de formations.

Les perspectives de l’IA sont énormes pour l’industrie de la formation, et les responsables de la ²formation et du développement doivent s’atteler à la tâche et accueillir ces nouvelles idées avec optimisme – même si c’est un optimisme précautionneux. L’IA soulève des questions concernant la responsabilité des données, les préjugés involontaires, la vie privée et la sécurité. Nous devons bien sûr tenir compte de ces questions et nous assurer que nous adoptons une technologie qui a fait ses preuves et qui a été conçue avec le maximum de garanties. Si elle est abordée de manière stratégique et responsable, l’IA modifiera le fonctionnement des entreprises et aura un impact sur le potentiel de chaque collaborateur, y compris celui des professionnels de la formation et du développement des compétences.

____________________________

Par Marc Ramos, Chief Learning Officer, Cornerstone



