Une nouvelle enquête Harris Poll pour Insight révèle que 92 % des dirigeants d’entreprises européennes anticipent un impact majeur de l’IA générative sur divers métiers au sein de leur organisation. Les domaines les plus touchés seraient l’analyse de données, la communication, les fonctions administratives et les opérations financières.

Oyez, oyez, gentes DSI… L’Intelligence Artificielle générative déboule telle une météorite dans vos entreprises… Préparez-vous à l’impact…

C’est en quelque sorte le message à retenir de la nouvelle étude « Au-delà des hypothèses : comprendre les véritables possibilités de l’IA générative », menée par Harris Poll pour Insight.

Il en résulte que 92 % des dirigeants d’entreprises européennes estiment que l’IA générative va impacter significativement un grand nombre de métiers dans leur organisation. Et l’étude trace ainsi un paysage des métiers qui seront les plus affectés ou transformés par ces IA d’un nouveau genre.

Les métiers les plus impactés

L’analyse de données se retrouve en tête de liste, avec 28 % des dirigeants estimant que les data scientists seront les plus affectés. Cela peut sembler paradoxal alors que ces derniers ont les clés des données et ont été les grands porteurs du ML et de l’IA jusqu’à présent. Mais, forcément, quand on voit les capacités d’analyse de ChatGPT depuis l’introduction de la fonction Code Interpreter (devenue depuis Advanced Data Analysis) ou encore les démonstrations parlantes de Microsoft 365 Copilot sur Power Platform et Google Duet AI sur AppSheet ou Looker, forcément on comprend que bien des responsables soient à la fois impressionnés et inquiets.

Viennent ensuite les métiers de la communication et notamment de la création de contenus, de la rédaction de fiches produit, de communiqué de presse, etc. On sait les IA génératives assez fiables aujourd’hui pour proposer des accroches comm’, des fiches produits, générer des images, etc.

Suivent ensuite les fonctions bureautiques et administratives, les IA génératives cherchant finalement à jouer le rôle d’assistants virtuels au quotidien.

Le développement logiciels (avec les capacités de génération automatique de code des IA génératives) et les opérations financières complètent le Top 5 des métiers les plus impactés.

Les raisons de l’adoption

Plus de la moitié des participants (52 %) citent les gains de productivité comme la principale raison d’adopter l’IA générative dans les trois prochaines années. L’amélioration du service client grâce à l’introduction de chatbots intelligents (44 %) et l’automatisation des workflows humains (39 %) sont également des facteurs clés d’adoption.

Le développement automatisé de logiciels est déjà anticipé par 36% des responsables comme un des leviers d’adoption des IA génératives dans les trois ans à venir.

Les défis à relever

Forcément, un tel impact des IA génératives sur le fonctionnement des métiers et les processus de l’entreprise ne peut se faire sans soulever inquiétudes et autres préoccupations.

Sans surprise, la sécurité demeure la préoccupation numéro un pour 49 % des entreprises (avec une crainte marquée pour la fuite d’informations et l’utilisation incontrôlée des IA), suivie du contrôle de la qualité (43 % se méfient des biais et des hallucinations des IA) et de la conformité légale (37 % s’inquiètent de leur compatibilité avec l’IA Act européen). Le coût de déploiement et les contraintes budgétaires sont également mis en avant par 29% des responsables interrogés.

« L’IA générative est aujourd’hui un sujet brûlant en raison de ses avancées continuelles » reconnait Adrian Gregory, Président d’Insight EMEA. « Le succès de l’adoption et de la transformation des technologies informatiques suppose que le personnel des entreprises travaille en harmonie avec celles-ci. L’IA générative permet d’optimiser les fonctions et les processus, créant de nouveaux métiers et refaçonnant le monde de l’entreprise. Si elle est correctement maîtrisée, elle aura un impact considérable sur les entreprises. »

L’IA générative a cessé d’être une curiosité technologique. Avec 72 % des entreprises européennes en train d’élaborer des politiques ou stratégies en la matière, l’heure est clairement à l’action. La balle est désormais dans le camp des DSI…

