Demain, 26 janvier, aura lieu la 24ème édition de la prestigieuse cérémonie de remise des trophées des « DSI de l’année » dans l’enceinte non moins prestigieuse du Palais d’Iéna. Une soirée retransmise en streaming…

C’est une tradition depuis bientôt près d’un quart de siècle. Chaque année, IT for Business remet ses très convoités et attendus trophées de « DSI de l’année ».

Cette 24ème édition se déroulera au Palais d’Iéna, siège de CESE (conseil économique social et environnemental). Un lieu idéal pour cette grande soirée placée sous le signe de la transformation numérique au service des grands enjeux sociétaux et environnementaux.

La soirée qui débutera dès 18H30 sera divisée en deux grandes séquences, chacune d’elle bénéficiant d’une retransmission vidéo en streaming.

La première partie est une grande conférence plénière autour du Green IT et du IT for Green. Elle sera notamment animée par Cédric Ringenbach, président et membre fondateur de l’association « La Fresque du Climat », par Yves Bernaert (CEO d’Accenture Technology Europe), par des démos surprenantes d’Accenture Technology et par plusieurs tables rondes avec des invités prestigieux tels que Jean-Claude Laroche (Président du Cigref), Véronique Torner (VP du numérique responsable de Numeum), Marie-Luce Godinot (DGA Digital, Innovation & Développement Durable du groupe Bouygues), Carole Davies-Filleur (Managing Director Sustainability & Technology d’Accenture) et Hugues Ferreboeuf (Directeur de projet au sein de The Shift Project).

La deuxième partie sera consacrée au diner de Gala et à la remise des Prix des DSI(N) de l’année. Cette année, 8 prix seront remis :

> DSIN Augmentée

> DSIN Engagée

> DSIN as a Service

> DSIN Transformatrice

> DSIN Communicante

> DSIN Philarmonique

> DSIN Coup de Cœur

> Manager Numérique de l’Année

> Grand Prix DSI(N) de l’Année

L’évènement pourra être suivi en direct sur les chaînes YouTube, LinkedIn et Twitter d’IT for Business.

Un événement à ne pas manquer…

