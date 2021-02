L’IBM i, autrefois plus connu sous le nom d’AS/400, n’a toujours pas disparu des entreprises. Bien des PME continuent de conserver en production des Workloads ancestraux conçus pour la star des « mini ordinateurs ». Une longévité qui s’explique par les capacités d’IBM à mixer ce vieil environnement aux environnements plus modernes mais aussi par le savoir-faire d’acteurs comme Skytap qui se sont spécialisés dans l’hébergement des Workloads IBM i sur Microsoft Azure et IBM Cloud.

Commvault, spécialiste de la disponibilité des données dans le cloud ou sur site, et Skytap, éditeur de solutions de migration vers le cloud, annoncent cette semaine un partenariat pour mettre en place une offre unique de protection des données qui simplifie non seulement la protection et mais aussi la migration des données « IBM i » vers Azure.

Commvault et Skytap s’associent pour offrir une solution transparente qui sauvegarde, récupère et migre les données IBM i hébergées et exécutées par Skytap dans les datacenters Azure.

La solution élimine le matériel coûteux de sauvegarde pour ces environnements et utilise le cloud Microsoft comme cible de sauvegarde, grâce à la protection native des données du cloud de Commvault. Elle fluidifie la migration vers le cloud, permettant ainsi à l’entreprise de se départir de son IBM i « on premises ».

Lorsque les clients migrent leurs applications IBM i depuis leurs environnements sur site vers Skytap sur Azure, ils peuvent garder la même protection de données Commvault et la simplicité de son interface Command Center.

Brad Schick, PDG de Skytap, explique ainsi que « nous avons combiné la solution de sauvegarde et de récupération des données de Commvault avec la capacité de Skytap à gérer nativement les charges de travail IBM i dans Microsoft Azure pour offrir la solution IBM i la plus fiable et la plus abordable sur le marché aujourd’hui ».