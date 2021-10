D-Link, constructeur de matériels réseaux, lance sur le marché le premier adaptateur Wifi 6 en USB, le DWA-1850.

La connexion Wi-Fi est devenue le principal moyen de connexion des PC au réseau. Une connexion qui ne cesse d’évoluer avec l’apparition du Wi-Fi 6 plus stable et plus rapide. De plus en plus de Box Internet et de routeurs l’exploitent désormais. Reste à s’assurer que tous les PC puissent en profiter même ceux vieux de plus d’un an ou deux et toujours sur les anciennes normes.

Doté de la dernière technologie Wi-Fi 6, cet adaptateur modernise la connexion de tout PC doté d’un port USB. Il offre des vitesses de transfert sans fil allant jusqu’à 1 200 Mbps tout en aidant à optimiser l’efficacité et les performances globales du réseau.

Intégrant la technologie MU-MIMO et OFDMA, il permet aux réseaux Wi-Fi 6 d’offrir une connexion plus rapide et plus stable même lorsque plusieurs appareils transmettent des données simultanément dans un environnement domestique ou de bureau. La clef USB (au format USB 3.2 Gen 1 compatible USB 3.0) prend en charge les plus récentes fonctions d’authentification et de cryptage WPA3, assurant des connexions plus sécurisées aux réseaux sans fil.

Le DWA-X1850 dispose également d’un support bi-bande, permettant la connexion à la bande 2.4 GHz ou 5 GHz. Cela offre une flexibilité supplémentaire et une connectivité améliorée en tirant parti de la bande 5 GHz moins interférée pour fournir une connexion plus fiable et plus rapide.

Le produit est facturé 59,90 €/ttc.