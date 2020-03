Dès aujourd’hui, les entreprises peuvent expérimenter l’informatique quantique et se former aux langages et aux algorithmes très spécifiques qui l’accompagnent grâce à des machines quantiques accessibles via le cloud au travers des solutions « Quantum as a Service » proposées par Azure, AWS, Rigetti ou bien évidemment IBM.

D-Wave, cette société canadienne qui fut la première à proposer commercialement des machines quantiques et compte aujourd’hui 200 clients, vient d’annoncer le lancement de son propre service d’accès à l’informatique quantique via le cloud. Il s’agit en réalité d’une évolution de son service Leap lancé en 2018.

« Leap 2 » se révèle bien plus accessible à toutes les entreprises et les services de R&D. Il propose différentes formules allant de 335$ par mois à 3000$ par mois. Lors de l’inscription vous pourrez bénéficier d’une minute d’accès direct à leur ordinateur quantique et 20 minutes d’accès gratuits à des « solvers » préprogrammés utilisant des ressources à la fois classiques et hybrides. Grâce à ces « solvers », les entreprises peuvent résoudre des problèmes complexes (parmi la liste proposée) sans programmation aucune. Il suffit simplement de rentrer les variables (il peut y en avoir jusqu’à 10 000).

Le service propose également un IDE complet pour programmer son ordinateur quantique à l’aide de l’Ocean SDK (le kit de Dev de D-Wave) et du langage Python.

Autre nouveauté, le « Problem Inspector », un outil destiné aux développeurs qui permet de voir visuellement comment leurs problèmes peuvent être résolus par le QPU (Quantum Processing Unit) et débugger le traitement via un histogramme de solutions potentielles.

Rappelons que D-Wave produit des ordinateurs adiabatiques à « recuit quantique » souvent considérés comme des machines intermédiaires entre l’informatique classique et l’ordinateur quantique universel. Ces machines utilisent bien des Qubits et des portes quantiques spécifiques mais elles restent relativement limitées à certains types de traitements.

Un dernier mot, les ordinateurs de D-Wave sont aussi accessibles via le service QaaS d’AWS : Amazon Braket.

Pour en savoir plus : D-Wave Leap2