Delinea enrichit sa plateforme de gestion des accès privilégiés d’un nouveau module automatisé qui facilite la détection des anomalies et la réaction rapide en cas d’abus.

Dans un contexte à la fois de restriction budgétaire, de pénurie de professionnels de sécurité et d’explosion de cyber-attaques, Delinea joue la carte des solutions automatisées pour identifier les abus de privilèges et gérer efficacement les alertes afin d’y réagir au plus vite.

Le nouveau module « IAA » pour Intelligent Automated Auditing permet d’examiner des milliers de sessions à distance et d’identifier des comportements malveillants afin d’indiquer aux équipes d’intervention et d’audit en matière de sécurité les points sur lesquels elles doivent se concentrer. La solution permet donc d’accélérer la détection et donc la réponse mais aussi de réduire les risques et de limiter l’impact des attaques basées sur l’identité.

En combinant IAA aux fonctionnalités de la plateforme PAM de Delinea, les responsables de la cybersécurité peuvent réduire ou révoquer les privilèges de manière proactive et étendre l’analyse comportementale à une plus grande variété de cas d’utilisation PAM.

« La fonctionnalité renforcée par l’IA automatise intelligemment l’identification des abus de privilèges. Cela réduit le risque d’attaques basées sur l’identité et améliore l’efficacité des équipes d’IT et de sécurité », explique Phil Calvin, Chief Product Officer chez Delinea. « Notre processus de développement et de déploiement rapide implique que nous pouvons rapidement introduire et réitérer des innovations en matière d’IA qui ont un impact réel en faveur de nos clients ».

IAA s’inscrit dans une volonté d’intégrer toujours plus d’Intelligence Artificielle et d’automatisations gérées par l’IA au cœur de la plateforme Delinea. « Grâce à des algorithmes et des modèles intelligents qui apprennent constamment à partir de grands volumes d’activités d’accès à privilèges, la plateforme Delinea deviendra plus prédictive. Elle évaluera de manière proactive les risques et signalera les activités qui nécessitent un examen administratif, évitant ainsi aux équipes d’examiner manuellement toutes les activités à privilèges » conclut Phil Calvin.

