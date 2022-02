Il aura fallu près d’un an à Thycotic et Centrify, deux acteurs réputés de la gestion des accès à privilèges, pour s’inventer une identité commune après leur fusion annoncée en avril 2021.

Parmi les grandes manœuvres de consolidation du marché de la cybersécurité, la fusion de Thycotic et Centrify avait étonné plus d’un observateur. En effet, dans le domaine de la cybersécurité, rachats et fusions se font plutôt pour agréger des spécialités différentes et non des solutions similaires. Or Thycotic (et sa solution Secret Server) et Centrify (et sa plateforme ZTP) étaient directement concurrents sur le marché, certes un peu saturé, des solutions de gestion des comptes à privilèges (PAM – Privileged Access Management).

Mais les deux entreprises appartenaient à un même fonds, TPG Capital, qui a souhaité les fusionner pour engendrer la naissance d’un acteur plus puissant sur le marché.

Après près d’un an de vie commune, ThycoticCentrify s’est enfin trouvé une nouvelle identité propre pour mieux souligner les progrès réalisés par l’entité unifiée dans la fourniture de solutions complètes et prêtes pour le cloud.

La nouvelle entité unifiée se nommera donc désormais Delinea. Elle marque la naissance d’une nouvelle plateforme de sécurisation dynamique des identités qui se veut l’une des suites les plus complètes du marché et une pièce maîtresse du complexe puzzle d’une approche « Zero Trust ».

Cette suite donne accès aux données, équipements, logiciels et infrastructures cloud les plus critiques d’une entreprise au moyen d’un tableau de bord centralisé. Les utilisateurs obtiennent cet accès où et quand ils en ont besoin, pendant la durée nécessaire à l’accomplissement de leur tâche.

« Chez Delinea, nous pensons que le contraire de ‘complexe’ n’est pas ‘simple’ mais ‘sans faille’. Nous nous donnons pour mission de fournir une sécurité qui soit invisible pour l’utilisateur, tout en offrant aux équipes informatiques et de sécurité le niveau de contrôle qui leur est nécessaire », explique Art Gilliland, CEO de Delinea. « Delinea facilite la délimitation des accès pour aider ses clients à réduire leurs risques, à assurer leur conformité et à optimiser leur sécurité. Nous éliminons les excès des accès à privilèges. »