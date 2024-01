Dans une démarche stratégique visant à renforcer sa position de leader dans la gestion des accès à privilèges (PAM), Delinea annonce l’acquisition d’Authomize, spécialiste de la détection et l’élimination des menaces autour des identités.

Le marché de la cybersécurité est très éclaté avec une multitude de petits éditeurs spécialisés dans une compétence particulière. Une situation difficilement tenable alors qu’émerge de grands leaders surpuissants et qui invite le marché à se consolider. C’est notamment le cas dans le segment du contrôle d’accès et de la gestion des identités alors que les entreprises cherchent à mettre en place des approches Zero Trust.

Né de la fusion de Thycotic et Centrify en 2022, Delinea s’est imposé comme un leader important du marché du PAM (Priviledged Access Management) et de la gestion des identités. L’éditeur cherche à s’étendre toujours un peu plus dans la défense des identités. Avec l’acquisition d’Auhtomize, Delinea vient renforcer ses capacités de Gestion des Droits d’Accès à l’Infrastructure Cloud (CIEM) et de Détection et Réponse aux Menaces d’Identité (ITDR).

Une étude Osterman rappelait récemment que 80% des entreprises utilisaient maintenant plusieurs clouds, mais que 76% d’entre elles n’avaient pas de visibilité complète sur les politiques d’accès et les applications dans ce contexte multicloud. Une réalité du marché qui explique la volonté de Delinea de s’étendre vers le CIEM et d’offrir aux entreprises une solution pour minimiser le risque d’identités cloud sur-privilégiées.

Cette fusion stratégique doit ainsi permettre d’enrichir les solutions Delinea de fonctionnalités de découverte continue et de visibilité pour un contrôle complet des accès privilégiés dans les environnements cloud. Ce partenariat étend également le rôle de Delinea dans la fourniture d’une défense robuste contre les attaques basées sur l’identité, telles que les prises de contrôle de comptes, les menaces internes et les mouvements latéraux.

L’acquisition d’Authomize par Delinea permet également la création d’un centre de recherche et développement en Israël, renforçant ainsi la présence internationale de l’entreprise.

« La combinaison de Delinea et d’Authomize donne aux clients la possibilité de détecter et d’atténuer les menaces d’identité active à travers les applications SaaS, le cloud et l’infrastructure hybride », déclare Art Gilliland, CEO de Delinea. « L’extension des identités humaines et non-humaines au-delà du pare-feu traditionnel nécessite une visibilité continue sur toutes les applications SaaS, leurs connexions entre elles, et à travers les environnements hybrides. Je suis très heureux d’accueillir l’équipe d’Authomize au sein de Delinea, permettant considérablement d’étendre la portée et le rôle de notre plateforme pour aider les entreprises de toutes tailles à réduire les risques liés à l’identité. »

Élargir le principe du moindre privilège dans le cloud, détecter les menaces et réduire les risques pour toutes les identités dans un contexte multicloud… L’intégration des capacités ITDR et CIEM dans la plateforme Delinea va permettre de renforcer la sécurité des infrastructures hybrides et multicloud, pour protéger plus efficacement tous les actifs et toutes les données de l’entreprise tout en réduisant les risques, le tout sans introduire de complexité supplémentaire.

À lire également :