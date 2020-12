Sopra Steria et Microsoft ont annoncé les lauréats de la quatrième édition des Innovation Awards qui cherche à récompenser des projets mettant le digital au service de l’humain.

Organisé tous les deux ans, « Innovation Awards » est un concours interne ouvert à tous les collaborateurs de Sopra Steria dans le monde qui cherche à promouvoir des projets technologiques à la fois créatif et innovant qui répondent aux enjeux business et sociétaux d’aujourd’hui.

Réalisée en partenariat avec Microsoft, cette quatrième édition a attiré plus de 352 projets. Au final, 16 ont été retenus pour participer à la phase finale. Un quart de ces projets finalistes ont été conçus pour aider les personnes handicapées. Trois des projets gagnants sont axés sur le handicap donnant à ce palmarès une connotation très orientée sur les enjeux sociétaux et l’inclusion des différences.

Le numérique doit servir une société plus inclusive. L’IA offre un potentiel infini pour permettre une meilleure intégration du handicap dans le quotidien et dans les entreprises. Elle lève les barrières et change la donne.

« Promouvoir le numérique comme vecteur d’innovation au service de l’inclusion des personnes handicapées dans la société est l’un des principaux engagements de Sopra Steria » rappelle Consuelo Bénicourt, directrice responsabilité sociale d’entreprise chez Sopra Steria. « C’est une partie importante de notre ADN et nous avons à cœur de faire émerger ces innovations. Il est également de notre devoir de leur donner les moyens de se concrétiser. C’est pourquoi le Groupe, à travers sa Mission Handicap, va dès cette année co-financer leur développement ».

Les projets récompensés ne resteront donc pas à l’état de projet. Avec ce financement, ils vont pouvoir se concrétiser et venir changer le quotidien de milliers voire millions de personnes dans le monde.

Les 5 gagnants (dont 3 proviennent d’équipes françaises) de cette quatrième édition sont :

MoveMe (Norvège et Pologne) – 1er Prix

« Tout le monde a un potentiel, nous voulons les aider à le développer ». Ce projet porté par une salariée norvégienne pour les enfants atteint de paralysie cérébrale utilise des capteurs de mouvement connectés à une application mobile.

Il permet aux personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale de mieux bouger ou se déplacer.

Pepperbotify4autism (France) – Prix Handicap

Pepperbotify4autism est un projet innovant conçu pour aider les adultes autistes et leur équipe soignante de la « Maison Chrysalide ». Le projet a démarré avec la volonté de relier entre eux certains actifs numériques des équipes de Sopra Steria en y ajoutant la « sauce secrète » de la robotique sociale. Pepperbotify4autism s’appuie sur la capacité du robot social PEPPER pour mieux communiquer avec les jeunes adultes autistes.

Illumie (Norvège) – Prix Microsoft

Illumie combine la réalité augmentée et de la vision par ordinateur Azure pour aider les personnes malvoyantes. Conçu en collaboration avec un groupe de malvoyants, illumie permet d’éviter les obstacles, de reconnaître des objets et de fournir un guidage vocal en temps réel dans des environnements inconnus.

C@se (France) – 2e Prix ex-aequo

Actuellement, seule une partie du processus de sécurité est évaluée au cours des phases de R&D (examen des codes, surveillance de la vulnérabilité, etc.). C’est clairement insuffisant ! C@se propose d’inclure l’évaluation de la sécurité des systèmes dans les processus d’intégration continue.

Luxor (France) – 2e Prix ex-aequo

Distinguer le vrai du faux concernant l’origine d’un produit peut être compliqué, surtout sur le marché de l’occasion où il y a beaucoup de contrefaçons. Luxor a été conçu pour aider à faire cette distinction, pour connaître avec certitude l’origine d’un produit et pour acheter de nouveaux produits en toute sécurité.