Il y a quelques jours nous évoquions DALL-E la nouvelle IA d’OpenAI capable de créer des images, photos et illustrations, à partir d’un texte descriptif.

Parallèlement Google et Microsoft ont eux aussi fait évoluer leurs IA de compréhension du langage naturel et les ont soumises au test SuperGLUE mis au point en 2019 pour évaluer les capacités de compréhension du langage des nouvelles IA et machines.

Et pour la première fois, leurs IA se sont montrées supérieures à l’être humain sur ce test complexe. Alors que l’intelligence humaine obtient en moyenne un score de 89.8, les IA ont obtenu 90.2 pour celle de Google et 90.3 pour celle de Microsoft.

IT FOR BUSINESS s’est penché sur ces résultats et en dévoilent un peu plus sur les réseaux neuronaux qui animent ces IA :

Les nouvelles IA de Google et Microsoft comprennent mieux le langage parlé que les humains…