Avec plusieurs heures d’avance, Microsoft a officialisé hier la General Availability de Windows 11. Dans le même temps, Google annonçait celle d’Android 12 !

Hazard des calendriers ou synchronisation savamment orchestrée ? Qui sait… Quoiqu’il en soit, Microsoft a officialisé dans la soirée de Lundi la disponibilité générale de Windows 11, avec quelques heures d’avance donc sur la date du 5 octobre annoncée au départ.

Mais le nouveau Windows n’est pas le seul système à faire la Une en cette journée. Car Google a également officialisé la disponibilité d’Android 12.

Dans les deux cas, ce sont effectivement plus d’un milliard d’utilisateurs qui sont potentiellement impactés par une telle annonce, même si, au final, les smartphones qui seront effectivement updatés vers Android 12 comme les PC qui seront réellement mis à jour en Windows 11 sont bien moins nombreux. D’un côté les constructeurs de smartphones limitent généralement les mises à jour à leurs modèles les plus récents. De l’autre, les spécifications minimales imposées excluent une bonne partie du parc installé. Ces deux nouveaux OS servent donc en priorité les appareils qui sortiront à compter de ce jour…

Windows 11… Avec Power Automate à l’intérieur…

Windows 11 est officiellement disponible depuis hier soir. Mais la plupart des utilisateurs vont devoir patienter pour en profiter. Car la version n’est officiellement disponible que pour les ordinateurs récemment achetés et qui étaient estampillés « Windows 11 Ready ». Les autres vont devoir attendre que Microsoft valide leur configuration et ouvre le robinet de la mise à jour massive. Ainsi, la plupart des utilisateurs Windows 10 peuvent aujourd’hui découvrir dans Windows Update le message laconique suivant :

Mais qu’apporte Windows 11 pour l’utilisateur? Essentiellement des améliorations visuelles et ergonomiques, un gain de productivité en travail hybride, et quelques atouts sécurité.

Les nouveautés visuelles sont bien évidemment les plus visibles. Microsoft s’est lancé dans un chantier depuis bien trop longtemps repoussé : redonner de la cohérence visuelle aux différentes boîtes et menus du système dont certaines n’ont pas évolué depuis Windows NT !

Le chantier est tel que Windows 11 apparaît en la matière comme un « Work in Progress » : il demeure encore des incohérences ici et là qui seront petit à petit corrigées. Mais dans l’ensemble Windows s’offre une profonde refonte graphique avec de nouveaux effets visuels, des fenêtres aux coins arrondis, des icônes modernisées… Incontestablement, Windows 11 est plus beau et plus dans l’air du temps.

L’ergonomie du système a également été repensée. Cela se traduit surtout par une barre des tâches qui centrent les icônes et un menu Démarrer central qui s’affranchit des vignettes dynamiques de Windows 8/Windows 10 pour revenir à de simples icônes et faire la part belle à la recherche.

Au quotidien, la principale trouvaille ergonomique se nomme Snap Layout. L’icône de maximisation des fenêtres fait désormais apparaître un sous-menu permettant d’un clic de choisir où ira se positionner la fenêtre. C’est très pratique pour réorganiser le bureau d’autant que Windows peut désormais mémoriser les agencements. Ainsi, lorsqu’on reconnecte son PC mobile à un écran externe, les applications reprennent leur position définie avant qu’on ne déconnecte l’ordinateur.

Côté productivité, outre les fonctions ergonomiques comme Snap Layout qui font gagner beaucoup de temps, on retiendra la très controversée intégration de Teams (pour discuter en chat ou vidéo avec ses amis d’un clic) et quelques astuces comme la possibilité de bloquer le micro d’un clic (quand on est en communication, une icône micro apparaît dans la zone de notifications). Au passage, Microsoft a revisité les priorités au cœur du système de sorte que Windows 11 paraît plus rapide et plus réactif que Windows 10. C’est toujours bon à prendre.

L’une des nouveautés les plus intrigantes est le nouvel écran de Widgets qui s’affiche en appuyant sur la combinaison de touches « Windows + W ». Il est personnalisable et des nouveaux Widgets peuvent être téléchargés depuis le Windows Store. La fonctionnalité peut être utilisée par les entreprises pour afficher du contenu contextualisé aux employés et servir certains scénarios métiers.

Mais la fonction la plus importante pour les entreprises n’est autre que l’intégration en standard dans Windows 11 de Power Automate for Desktop, l’outil RPA de Microsoft. Et ça change beaucoup de choses. Car non seulement Power Automate for Desktop était une sinécure à installer sur Windows 10 mais en plus l’intégration en standard permet désormais à tout utilisateur d’automatiser soi-même ses tâches les plus répétitives. Le logiciel permet d’enregistrer une séquence d’actions soit sous le bureau Windows soit sous le navigateur Web puis d’éditer cette séquence avec un environnement Low Code pour la rendre interactive et dynamique.

Enfin, la sécurité est également boostée. Microsoft impose désormais que les PC soient dotés de TPM 2.0 et des sécurités « Secured PC / Secure Boot » de sorte que les fonctionnalités Windows Hello, Chiffrement des Devices, VBS (Virtualization-Based Security), HCVI soient désormais supportées en standard par tous PC Windows 11. Ces fonctions rendent inopérationnels plus de 60% des malwares selon Microsoft. « Ce que nous avons appris avec Windows 10, c’est que si vous rendez les choses optionnelles, personne ne les active. Les gens assument que si c’est nécessaire, alors ça doit être activé par défaut. Avec Windows 11 on vous protège par défaut. » Apparemment, la fonctionnalité VBS est activée par défaut dans une installation à neuf, alors qu’elle reste désactivée par défaut dans le cadre d’une mise à jour Windows 10 vers Windows 11.

Ce n’est pas directement une fonctionnalité de sécurité mais vu le nombre d’utilisateurs qui téléchargent des versions vérolées en récupérant leurs logiciels n’importe où via Google, l’arrivée du nouveau Windows Store est une autre amélioration phare. D’autant que désormais, le magasin applicatif de Microsoft va vraiment servir à quelque chose puisqu’il est ouvert à toutes les applications (y compris Win32) et même aux magasins alternatifs (comme Steam ou Epic Game Store). On y trouve déjà Opera, Microsoft 365, Discord, etc.

4 nouveaux raccourcis à connaître : Chaque nouvelle version s’accompagne de nouveaux raccourcis. C’est aussi vrai pour Windows 11 : [Windows][Z] : Ouvre le menu Snap Layout [Windows][N] : Ouvre le nouveau volet de notifications [Windows][W] : Ouvre le nouveau volet de Widgets [Windows][Z] : Ouvre le nouveau volet des paramètres système

Android 12… Là aussi, la refonte est surtout visuelle…

Google a annoncé la finalisation d’Android 12 et la disponibilité de son code source dans le cadre de l’Android Open Source Project (AOSP).

Là encore la principale innovation est visuelle avec une interface modernisée dénommée « Material You ».

Étrangement, cette nouvelle interface rappelle aussi celle d’iOS 15 et les deux semblent être allés chercher leur inspiration du côté de feu Windows Mobile ! Android 12 revisite ainsi les Widgets et le volet des notifications. L’ensemble affiche un look incontestablement plus dans l’air du temps.

Android 12 se veut également plus rapide. Là aussi Google a retravaillé les priorités au sein du système. Les services au cœur du système consomment 22% de temps CPU en moins et les cœurs « Big » sont utilisés 15% de moins qu’avant contribuant à une moindre consommation d’énergie du système.

La sécurité et la confidentialité sont également au menu des améliorations.

Un nouveau « Privacy Dashboard » offre une meilleure visibilité sur l’usage de votre position géographique, de la caméra, et du micro. De nouveaux indicateurs apparaissent en barre d’états.

Google a également apporté des améliorations à l’IA de reconnaissance faciale du système pour renforcer le processus d’authentification.

Cette disponibilité du code source AOSP signifie que le système est finalisé. Mais les constructeurs doivent encore le valider et préparer sa diffusion. Android 12 devrait arriver sur les premiers terminaux dans les semaines à venir à commencer par les Google Pixel et les derniers modèles sortis par Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi.