Devoteam annonce le rachat de ALFUN, une des ESN françaises spécialisées dans les technologies cloud de Microsoft.

Devoteam est une ESN française née en 1995 et bien connue pour avoir su saisir les atouts du cloud notamment par le biais de forts partenariats avec ServiceNow, Salesforce, AWS et Google Cloud.

Récemment élue partenaire Microsoft de l’année 2021, l’entreprise a connu une année agitée avec le rachat du scandinave Cloudeon en septembre mais aussi une OPA menée en fin d’année par ses fondateurs (Godefroy et Stanislas de Bentzmann) pour racheter l’intégralité des actions de l’entreprise.

Elle poursuit aujourd’hui son renforcement dans le cloud en annonçant l’acquisition d’un spécialiste français des solutions cloud de Microsoft : ALFUN. Créée en 2012, cette startup a fait de Microsoft 365 et Azure sa grande spécialité et ses 78 experts certifiés Microsoft accompagnent des PME et ETI dans leurs transformations numériques sur les technologies du géant de Redmond.

Nathalie Morin, Directrice Générale de Devoteam Innovative Tech et Executive Sponsor du partenariat avec Microsoft en France, explique : « L’innovation est au cœur de l’ADN de Devoteam. Nous sommes ravis d’accueillir ALFUN au sein de notre équipe, ajoutant ainsi une expertise significative en matière de services managés à notre activité tout en augmentant notre capacité à apporter de la valeur à nos clients. Nous sommes heureux de les associer à la co-construction de notre partenariat stratégique avec Microsoft. »

Cette acquisition confirme encore un peu plus la volonté de Devoteam de s’imposer comme un des partenaires incontournables des entreprises qui veulent migrer vers le cloud. L’ESN affiche ouvertement son ambition de générer plus de 50% de son chiffre d’affaires en 2024 sur ses partenariats avec les grands acteurs américains du Cloud public.

Fort de ses succès avec les autres acteurs du cloud à commencer par GCP et plus encore AWS, Devoteam semble de nouveau vouloir accélérer sur les technologies Microsoft depuis deux ans. « L’arrivée d’ALFUN au sein des équipes de Devoteam M Cloud (les équipes spécialisées sur les technologies Microsoft) nous permettra d’adresser ensemble un panel de clients plus large et un catalogue d’offres plus complet », explique Guillaume Rochette, Directeur Devoteam M Cloud France. « Au-delà de la culture commune que les deux équipes partagent, c’est une opportunité unique de diversité de missions et de développement de carrière pour nos collaborateurs. Plus de 200 recrutements en 2022 viendront renforcer cette nouvelle équipe. »

Rappelons parallèlement que Devoteam a annoncé en décembre dernier la création de 1 500 emplois dédiés à AWS et le lancement d’une Devoteam Cloud Academy destinée à former à AWS près de 10 000 personnes parmi ses clients et collaborateurs.