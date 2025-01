Quoiqu’il se passe de l’autre côté de l’Atlantique, les entreprises européennes semblent bien décider à poursuivre leurs efforts pour un numérique plus responsable et soucieux de notre planète. Avec des entreprises qui commencent à afficher une certaine maturité sur ces sujets clés à l’instar de Docaposte qui vient d’obtenir le « niveau 2 » du label Numérique Responsable de l’INR.

Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste, a fait de la confiance numérique son principal cheval de bataille. La confiance numérique est d’abord une question de cyber-résilience. Mais pas que. Et l’éditeur se félicite cette semaine de l’obtention du label Numérique Responsable de niveau 2, soit la plus haute distinction accordée par l’Institut du Numérique Responsable (INR). Cette certification, délivrée à l’issue d’un processus d’audit exigeant, atteste de l’engagement fort de l’entreprise en faveur d’un numérique éthique et citoyen.

L’INR se consacre à la promotion d’un usage éthique, inclusif et respectueux de l’environnement des technologies numérique. L’institut a ainsi créé un label Numérique Responsable, une certification française qui vise à reconnaître et encourager les organisations engagées dans une démarche de réduction de l’impact environnemental et social du numérique. Le label NR est accessible à toutes les organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations, d’administrations ou de collectivités, et se décline en deux niveaux pour s’adapter à différents degrés d’engagement. Le deuxième niveau marque une maturité certaine sur ces sujets pour les organisations qui l’obtiennent.

Avec un score global de 793/1000, Docaposte se démarque comme le seul acteur du Top 15 de l’Alliance pour la Confiance Numérique à avoir atteint ce niveau de labellisation. Au-delà de la réduction de l’empreinte environnementale, le label valorise également les démarches menées pour favoriser l’inclusion numérique, tout en renforçant la sécurité et la confidentialité des données.

« Nous sommes fiers de recevoir le label Numérique Responsable. C’est une belle récompense de l’implication de nos équipes et de nos efforts collectifs pour proposer un numérique plus vertueux et engagé pour la société toute entière. Nous avons la conviction que les transformations qui ont du sens, qui placent la protection des données sensibles au centre, doivent non seulement tenir compte des enjeux de souveraineté et de confiance numériques mais également des enjeux de responsabilité sociale et environnementale au service d’un numérique plus responsable, éthique et citoyen », se félicite Mariam Warsama, Directrice Performance Durable et Engagement sociétal de Docaposte.

Valable trois ans, ce label s’inscrit dans la continuité de la politique RSE de Docaposte, structurée autour de quatre grands axes : la maîtrise de l’impact environnemental des infrastructures, la sensibilisation des collaborateurs, l’accessibilité et l’écoconception des solutions, ainsi que l’innovation responsable au sein de ses écosystèmes. D’ici 2027, Docaposte prévoit notamment de former 80 % de ses développeurs à l’écoconception et 100 % de ses designers UX/UI à l’accessibilité, tout en prolongeant la durée d’usage de ses équipements informatiques à six ans.

Docaposte affirme ainsi son rôle de leader de la confiance numérique en France et poursuit sa stratégie visant à rendre ses services toujours plus responsables, en accord avec le Manifeste Planet Tech Care et la Charte du Numérique Responsable.