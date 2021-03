Protéger les identités et les accès aux données et systèmes est une priorité dans un monde où les utilisateurs sont nomades et en télétravail. Face à l’importance et aux défis posés par la gestion des identités et aux risques liés à leur usurpation, Hervé Liotaud, VP Europe du Sud de Sailpoint, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Créée en 2005 à Austin (Texas, USA) et spécialisée depuis ses origines dans la protection des identités et des accès, Sailpoint est l’un des spécialistes mondiaux du secteur, protégeant des milliers d’entreprises à travers le monde et apportant une visibilité étendue sur l’ensemble des collaborateurs pour s’assurer que chacun d’eux dispose des bons accès, au bon moment, pour réaliser ce qu’il a à faire, ni plus, ni moins. Sa plateforme sert de fondation à des approches Zero Trust et à la résilience de ses entreprises clientes.

Mais rien n’est plus dynamique qu’une identité : des collaborateurs quittent l’entreprise, d’autres y entrent, d’autres changent de responsabilités. Parallèlement, presque toutes les attaques démarrent par des tentatives d’usurpation d’identité.

Dans un tel contexte, les plateformes comme Sailpoint joue un rôle fondamental pour gérer, contrôler mais aussi défendre les identités numériques des collaborateurs comme des machines et applications. Avec Guy Hervier, Hervé Liotaud, VP Europe du Sud de Sailpoint revient sur les défis actuels des entreprises, les atouts de sa plateforme et l’actualité de l’entreprise.