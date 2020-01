Chaque semaine, InformatiqueNews revient en vidéo sur l’actualité de la semaine écoulée. Mais cette édition est un peu exceptionnelle et fait la part belle à la grande cérémonie des DSI de l’année durant laquelle notre confrère IT For Business a remis, pour la 21 ème année, ses très attendus trophées.

Pierre Landry, rédacteur en chef d’IT for Business, revient sur ce palmarès 2019 et explique les motivations du jury (principalement composé d’anciens lauréats) dans leurs sélections.

Cette année 9 trophées ont été décernés à 7 DSI et 1 PDG.

Bien sûr, Guy Hervier et Jean-François le Nilias passent également en revue les autres grands événements de la semaine avec notamment AWS qui veut bloquer l’entrée en vigueur du contrat Jedi et la recherche française qui inaugure son nouveau supercalculateur…



L’événement de la semaine

01:00 Et les DSI de l’année 2019 sont…

Chaque année, IT for Business remet ses trophées « DSI(N) de l’année ». La 21 ème grande messe des DSI(N) s’est tenue la semaine dernière.avec 7 DSI récompensés pour des projets 2019 à la fois innovants et ambitieux.

Pour en savoir plus : Et la DSI de l’année est…

En Bref

11:00 Windows 7 va coûter très cher à ceux qui n’ont pas migré sur Windows 10

Le gouvernement allemand va dépenser 800 000 euros par an pour continuer d’utiliser un Windows 7 sécurisé sur ses 33 000 postes non migrés. Le gouvernement Australien, lui, déboursera 9 millions par an pour le support étendu de Windows 7.

12:25 Le supercalculateur Jean Zay officiellement inauguré

La recherche française se dote d’un nouveau HPC pour l’IA. Installé sur le plateau de Saclay, le nouveau super calculateur du CNRS et du CEA, conçu par HPE, atteint les 16 Petaflops et aura coûté 16 millions d’euros.

14:50 Amazon veut bloquer l’exécution du contrat JEDI remporté par Microsoft

Amazon n’a pas digéré de voir le Pentagon attribuer le contrat JEDI (évalué à 10 milliards de dollars sur 10 ans) à Microsoft Azure plutôt qu’AWS. Elle vient de demander à une cour américaine de bloquer la mise en œuvre du contrat en attendant un jugement sur le fond.

Pour plus de détails : Amazon veut bloquer Microsoft dans la mise en oeuvre du contrat JEDI

16:00 Arista va rachèter Big Switch Networks

Ils étaient très nombreux à lorgner sur la startup Big Switch et ses innovations multiclouds. C’est finalement Arista qui l’emporte et s’offre la startup spécialisée dans le monitoring multicloud pour une somme non divulguée.

17:15 Le feuilleton Xerox/HP Inc se poursuit

Depuis des mois Xerox tentent une OPA hostile sur HP Inc. Cette incertitude pèse sur le fabricant de PC et d’imprimantes (aujourd’hui totalement séparé de HPE) et profite à ses concurrents Dell et Lenovo.

Xerox continue de pousser ses pions et place 11 directeurs à l’AG de HP.

Zoom sur

19:00 La taxe GAFA fait Pshittttt

Donald Trump et Emmanuel Macron ont trouvé un accord et la taxe GAFA ne sera finalement pas mise en œuvre en 2020. Il est vrai que la France était un peu seule dans son combat même si l’Angleterre qui espère toujours réaliser son Brexit a bien l’intention de mettre une telle taxe en pratique en avril.

Coup de coeur / Coup de Gueule

20:45 Carton rouge pour Microsoft

Pendant 48 heures, le SAV de Microsoft a exposé des données de support de 250 millions de clients.

Pour plus de détails : Microsoft laisse voir 250 millions d’enregistrements confidentiels