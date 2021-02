Entrust, acteur dans les domaines de l’identité de confiance et les paiements en ligne, annonce son alliance avec Netcetera, spécialiste du protocole 3D Secure, pour aider les établissements financiers à lutter contre la fraude dans les paiements à distance.

L’intégration Netcetera renforce ce dispositif et fonctionne à la fois avec Entrust Identity-as-a-Service ou une version Identity Enterprise installée sur site. Cette solution intégrée suscite davantage de confiance dans les transactions, et répond aux critères de conformité DSP2 applicables aux paiements en Europe.

La spécification 3D Secure, mise au point par l’industrie du paiement par carte et soutenue par les émetteurs de cartes, offre un degré supérieur dans l’authentification du payeur sur des transactions CNP.

James LaPalme, VP et DG, précise : « Forts de notre partenariat avec Netcetera, nous sommes en mesure de faire plus efficacement barrage à la fraude en amont via des mécanismes d’authentification plus robustes et nous procurons aux consommateurs la fiabilité indispensable à la réalisation de leurs achats en ligne »