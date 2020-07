Jouer à Doom sous Windows 95 au sein de l’univers Minecraft… Redécouvrir le Mac des époques Motorola sous Windows ou Linux… C’est l’été et certains développeurs en profitent pour tenter des expériences insolites et surprenantes.

Le rétrogaming et le retro-computing sont deux hobbies en vogue chez les nostalgiques des années 80 à 90. Il existe depuis plusieurs années une pléthore d’émulateurs qui permettent de redonner vie à des ordinateurs aujourd’hui disparus et à des titres ludiques et logiciels qui ont marqué à jamais l’histoire du jeu vidéo et de la micro-informatique.

Le marché est devenu si porteur que Nintendo, Sega ou Konami ont lancé ces deux dernières années des versions « mini » de leurs mythiques consoles embarquant les plus grands hits de l’époque à l’instar des SNES mini, Mega Drive Mini, CoreGrafx Mini, et autre NeoGeo Mini. Et certains essayent aussi de faire renaître des ordinateurs légendaires comme le Commodore 64 (à l’instar du TheC64 mini de RetroGames) ou encore le ZX Spectrum (avec le ZX Spectrum Next de SpecNext).

Cette tendance vintage touche également les développeurs qui occupent leur temps libre à peaufiner des émulateurs comme RetroArch ou MAME. Certains tentent des défis encore plus insolites…

Jouer à Doom sous Windows 95 dans Minecraft

Ainsi, les développeurs de la Delta2Force ont produit un « mod » (une modification pour un jeu) pour Minecraft sur PC permettant de créer sous Minecraft un ordinateur fonctionnant pour de vrai. Ce Mod embarque l’hyperviseur VirtualBox pour émuler l’ordinateur et détourne l’écran généré pour l’afficher sur un écran virtuel créé sous Minecraft.



Grâce à ce MOD surprenant, des petits malins ont réussi à faire fonctionner une VM « Windows 95 » au cœur de Minecraft et y installer le célèbre jeu Doom.

Revivre les premiers Mac sous Windows et Linux

Dans un esprit très différent, Felix Rieseberg s’est amusé à créer en JavaScript un véritable émulateur d’un Apple Macintosh de 1991 (le Mac Quadra 900). À l’époque, les Mac étaient animés par des processeurs Motorola 68040. C’était avant qu’Apple n’adopte les processeurs PowerPC à partir de 1994 (avec les Power Mac), puis les processeurs Intel en 2006 (avec l’introduction de Mac OS X). Rappelons qu’Apple a annoncé, il y a quelques semaines, son intention de changer une nouvelle fois d’architecture de processeur et de passer sur ses processeurs maison Apple Silicon à base d’ARM dès la fin 2020.



Le Mac Quadra fonctionnait sous Mac OS 8 (parfois appelé de façon erronée Finder 8 ou System 8 à l’époque). L’émulateur JavaScript proposé en open source permet ainsi de faire tourner ce système sous une machine Linux, Windows ou même macOS X. L’application JavaScript, dénommée « Macintosh.js », est livrée avec l’émulateur matériel, le système d’exploitation et une pléthore d’applications et jeux de l’époque dont Netscape, Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5, Oregon Trail, Stuffit Expender, Duke Nukem 3D, Civilization II, Alley 19 Bowling, Damage Incorporated, and Dungeons & Dragons.

De quoi faire couler une larme d’émotion sur la joue des premiers utilisateurs Macintosh.

Felix Rieseberg s’était déjà fait remarquer il y a deux ans en produisant un émulateur Windows 95 sous forme d’une application Electron fonctionnant indifféremment sous Windows 10, Linux ou macOS X.

Si vous ne savez pas quoi faire durant l’été, se pencher sur l’univers de l’émulation est une occupation prenante. Au-delà des nombreux émulateurs à installer sur ses PC ou ses Raspberry Pi, il existe également des émulateurs en ligne (comme EmulatorOnline, PlayEmulator ou VirtualConsoles) pour redécouvrir d’anciens jeux simplement à l’aide d’un navigateur Web et sans rien installer sur sa machine.