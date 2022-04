ExtraHop lance une initiative originale d’évaluation de la posture cybersécurité alors que la situation géopolitique actuelle a amené l’ANSSI à avertir les entreprises d’un risque d’accroissement des cyberattaques et de la nécessité de mettre en place quelques bonnes pratiques.

S’inspirant justement des bonnes pratiques conseillées par l’ANSSI, ExtraHop, connu pour ses solutions SaaS de détection et de réponse réseau (NDR), annonce une offre d’évaluation gratuite dénommée « Shields Up ‘

L’évaluation proposée veut aider les entreprises à suivre et appliquer efficacement non seulement les conseils récents de l’ANSSI mais aussi, de façon plus générale, les recommandations de divers organismes (CISA, ENISA, CERT-EU, ACSC, SingCERT…).

Cette évaluation produit un rapport détaillé sur la surface d’exposition de votre système d’information : protocoles non sécurisés, ports utilisés, algorithmes de chiffrement faibles, équipements vulnérables, mauvaises configurations des environnements cloud, services cloud et solutions SaaS utilisés…

S’appuyant sur les technologies cloud NDR de l’éditeur boostées à l’IA et à l’analyse comportementale, cette évaluation permet aussi de détecter des schémas d’attaque et d’éventuels mouvements latéraux d’intrus sur le réseau.

ExtraHop espère ainsi susciter l’intérêt de nouveaux clients et les séduire pour qu’ils adoptent à plus long terme sa solution Reveal(x) 360. Les entreprises intéressées sont invitées à s’inscrire dès à présent pour bénéficier de cette évaluation gratuite.