ExtraHop est un acteur de la cybersécurité connue pour ses solutions de détection et de réponse réseau (NDR) dans le cloud. L’entreprise a été créée en 2007 par des anciens de F5 Networks ce qui explique sa focalisation sur les problématiques d’observabilité et de sécurisation du réseau.

ExtraHop confirme cette semaine la finalisation de son acquisition par Bain Capital Private Equity et Crosspoint Capital Partners. Une transaction qui valorise mécaniquement la société à 900 millions de dollars.

ExtraHop s’apprête ainsi à accélérer sa dynamique sous la direction de nouveaux actionnaires, afin de servir plus avant sa mission d’aider les entreprises à détecter les menaces avancées et à y répondre.

« Les attaques logicielles contre la supply chain et la montée du ransomware à double extorsion ont fait passer la sécurité au premier plan pour les entreprises comme pour les consommateurs. Les entreprises recherchent activement de nouvelles solutions pour reprendre le dessus sur ces menaces avancées », rappelle Arif Kareem, CEO d’ExtraHop. « ExtraHop se trouve en situation idéale pour aider ses clients à se défendre contre ces vecteurs d’attaque émergents. Avec l’apport des ressources, de l’expertise et du soutien financier de Bain Capital Private Equity et de Crosspoint Capital Partners, ExtraHop va pouvoir renforcer sa position de leader sur le marché des solutions NDR et continuer d’innover pour permettre à ses clients de rester à la pointe en matière de cybersécurité. »

Parallèlement, à l’occasion du FIC, ExtraHop annonce de nouvelles capacités de réponse et d’analyse forensique pour sa solution Reveal(X) 360.

Ainsi, des nouvelles capacités de Threat Briefings fournissent en un clic des rapports de réponse aux incidents permettant d’enquêter rétroactivement sur les failles de sécurité (CVE) critiques et leur exploitation. Par ailleurs de nouvelles sondes Reveal(x) 360 Ultra Sensors font leur apparition pour mieux surveiller et gérer les workloads Amazon Web Services (AWS) et délivrer en mode Saas des outils de détection, de réponse et d’analyse forensique extrêmement évolutifs sur les Workloads AWS. ExtraHop offre ainsi désormais des capacités d’analyse forensique aux clients d’AWS via ExtraHop Packet Basics, un outil gratuit de capture de paquets proposé exclusivement sur AWS Marketplace. Ces innovations ont principalement pour but d’aider les équipes de sécurité à court de ressources à enquêter sur les menaces avancées et à y remédier.

« Aujourd’hui les attaques sophistiquées ne ressemblent plus aux agressions brutales du passé », observe Jon Oltsik, analyste principal senior chez ESG. « Leurs auteurs recourent désormais à des techniques insidieuses pour pénétrer dans les réseaux, s’implanter sur des équipements vulnérables et se tourner vers les cibles qui les intéressent, tout en restant patiemment à l’affût. Ces innovations apportées par ExtraHop peuvent fournir aux équipes chargées de la réponse aux incidents un workflow optimisé et des capacités d’analyse leur permettant de mieux identifier leur exposition globale aux menaces et de réduire leur MTTR. »

Si vous ne connaissez pas la solution phare d’ExtraHop, Reveal(X) 360, voici une petite vidéo de présentation pour en savoir plus :