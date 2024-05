Les plateformes cloud point à point révolutionnent l’informatique moderne en assurant une connectivité fluide et sécurisée entre différents systèmes, applications et environnements, renforçant ainsi l’efficacité opérationnelle et la productivité.

Dans le paysage économique en évolution rapide d’aujourd’hui, les dirigeants doivent relever le défi de piloter leur entreprise à travers les complexités, tout en soutenant l’innovation et la croissance.

Une récente étude conduite par Forrester Consulting a révélé que 30 % des plus grands décisionnaires en matière d’informatique en Europe ont l’impression de perdre le contrôle sur le cadre technologique et sécuritaire de leur entreprise. Cette impression provient non seulement de l’augmentation de 66 % du volume d’applications, mais également l’expansion considérable (76 %) de la variété des environnements de déploiement.

Les difficultés majeures résident dans la gestion de la complexité croissante des écosystèmes numériques d’aujourd’hui, tout en assurant l’efficacité opérationnelle, la conformité aux réglementations et une productivité ininterrompue. Selon l’étude réalisée par Forrester, les entreprises reconnaissent unanimement (99 %) la nécessité indispensable d’une connectivité sécurisée et performante, capable de relier n’importe quel système, n’importe quelle application et n’importe quel emplacement, sur plusieurs services cloud.

Il faut surmonter ces obstacles. Nous avons besoin de solutions innovantes capables d’intégrer divers composants technologiques au sein d’un cadre agile et cohésif. L’époque des infrastructures d’ancienne génération cloisonnées et traditionnelles cède la place à un nouveau paradigme de plateformes cloud point à point (« any-to-any »), qui s’imposent comme des catalyseurs de croissance et d’innovation.

En se concentrant sur l’intégration stratégique et la flexibilité, les plateformes cloud point à point permettent aux dirigeants de transformer les difficultés techniques en avantages concurrentiels. Cette logique ne se limite pas à l’informatique. Elle s’attache essentiellement au fait de façonner un avenir dans lequel la connectivité et l’innovation résident au cœur de la réussite de l’entreprise, tout en réduisant les risques et en ouvrant la porte à un univers de possibilités infinies.

Dynamiser la croissance et l’innovation des entreprises

Les plateformes cloud point à point sont en train de devenir de puissantes ressources stratégiques pour les entreprises et s’avéreront centrales dans la réussite à long terme. L’étude Forrester a également découvert qu’une importante proportion des entreprises (61 %) attendent des gains de productivité, tandis que 57 % d’entre elles anticipent une croissance de leur chiffre d’affaires du fait de leur utilisation. Les entreprises joignent le geste à la parole, en allouant près de 14 % de l’intégralité de leurs budgets informatiques à l’adoption de ces solutions innovantes.

L’un des avantages essentiels de cette approche réside dans la manière dont ces solutions dynamisent le développement agile, tout en permettant aux entreprises de tester de nouveaux produits et services pour le secteur professionnel. En automatisant et en simplifiant l’ensemble des exigences en matière de sécurité et de performances, les développeurs peuvent se concentrer avec une précision chirurgicale sur l’innovation elle-même. Les projets progressent plus vite, tout en produisant des résultats de meilleure qualité. Les tâches simples, comme l’intégration de nouveaux collaborateurs, s’en trouvent facilitées. De même, les entreprises peuvent mettre plus rapidement leurs produits sur le marché. Enfin, elles bénéficient d’une gestion plus efficace des risques, d’une meilleure conformité aux lois sur les données et d’une visibilité totale sur leurs données. Tous ces facteurs s’additionnent pour donner naissance à une infrastructure permettant à l’entreprise d’innover et de croître.

L’essor des plateformes cloud point à point

Les plateformes cloud point à point révolutionnent l’informatique moderne et la cybersécurité. Elles permettent à n’importe quelle application d’être exécutée sur n’importe quel cloud (public, privé, hybride, etc.) afin se connecter en toute transparence à n’importe quelles autres applications, données ou ressources utilisées par une entreprise, que ce soit par l’intermédiaire de systèmes sur site, d’appareils mobiles ou d’utilisateurs distants.

L’un des grands problèmes que ces plateformes permettent de résoudre est la fragmentation qui survient lorsque les entreprises adoptent de plus en plus de services cloud disparates, issus de différents fournisseurs. Sans plateforme point à point, l’entreprise se retrouve prise au piège d’une jungle inextricable lorsqu’elle essaie de connecter l’ensemble de ces environnements distincts et de s’assurer que les applications peuvent s’y intégrer en toute fluidité.

Toutefois, dans une configuration point à point, il importe peu de savoir à quel endroit une application donnée réside ni sur quelle sorte d’infrastructure elle s’exécute. Les opérations bénéficient d’un plus haut degré de fluidité lorsque les applications peuvent s’intégrer pleinement. Les entreprises profitent alors d’un accès cohérent et convivial, ainsi que d’une connectivité sur l’ensemble de leur écosystème numérique. Cette approche facilite grandement le travail des équipes informatiques, notamment la supervision et le contrôle de l’ensemble des ressources, tout en assurant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins uniques de chaque entreprise.

Les politiques centralisées et la surveillance des menaces renforcent la sécurité. Les grandes entreprises attendent des mesures de contrôle en matière de gestion des menaces et des politiques. Elles ont besoin d’une protection cohérente sur l’ensemble de leurs ressources numériques, sans sécurité cloisonnée ni secteurs problématiques. Au sein de l’infrastructure, la mise en œuvre de configurations SASE (Secure Access Service Edge, service d’accès sécurisé en périphérie) va en ce sens. Or, cet aspect s’avère extrêmement précieux pour les entreprises qui ont besoin d’une sécurité robuste, tout en restant flexible. De même, les entreprises peuvent rapidement s’adapter en se connectant de manière fluide aux nouveaux services cloud lorsque l’opportunité se présente.

Il n’est pas étonnant que la quasi-totalité des dirigeants de l’IT (98 %) citent la visibilité améliorée et la meilleure évolutivité en matière de gestion de plusieurs environnements cloud comme des facteurs clés de l’accroissement de la productivité au sein de leurs environnements.

Une nouvelle ère en matière de stratégie numérique

L’adoption de ces plateformes point à point au sein des entreprises marque le tournant dans la poussée vers une véritable transformation numérique. Il ne s’agit pas uniquement d’adopter une nouvelle technologie innovante, mais aussi de révéler un énorme potentiel en matière de croissance de l’entreprise, de flexibilité opérationnelle et d’innovation.

En simplifiant la connectivité et la sécurité sur divers environnements informatiques, ces plateformes libèrent des ressources (en temps, en effectifs humains et en budgets) qui pourront être réinvesties à des fins de croissance. Elles préparent également le terrain aux dirigeants afin de leur permettre non seulement de s’orienter au sein du paysage actuel, mais aussi de façonner activement l’avenir de leur secteur.

Ce changement de perspective (de considérer l’infrastructure informatique comme un ensemble de composants isolés à la reconnaissance de cette dernière comme une ressource stratégique cohésive) constitue un aspect fondamental de la réussite à long terme.

En contemplant l’avenir, il apparaît manifestement que l’importance des plateformes cloud point à point continuera à prendre de l’ampleur, à la fois dans la région EMEA et à l’échelon international. Cette nouvelle ère de connectivité numérique s’inscrit dans la possibilité de tirer parti de la technologie non seulement pour soutenir l’agilité, la sécurité et l’innovation des entreprises, mais également pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

L’avenir dessiné par les plateformes cloud point à point permet ainsi aux dirigeants de répondre aux perturbations de l’univers numérique, mais aussi d’en prendre la tête.

Par Andy Lockhart, VP EMEA, Cloudflare

