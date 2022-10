L’acteur américain de fourniture de services de réseau et de sécurité dans le cloud, Cloudflare, complète son offre de sécurité avec Zero Trust (e)SIM pour les appareils mobiles. La solution est disponible pour les opérateurs à travers un partenariat et pour les fournisseurs de services.

L’offre Cloudflare Zero Trust SIM est une solution destinée à sécuriser les flottes de terminaux mobiles. Dans le cadre de cette solution, les entreprises viennent connecter les appareils de leurs collaborateurs à la plateforme cloud Zero Trust de Cloudflare. L’intégration est transparente et se concrétise par l’application de politiques de sécurité sur l’intégralité du trafic quittant l’appareil. En d’autres mots, la solution sécurise chaque paquet de données émis. Pour rappel, cette plateforme n’accorde des accès aux utilisateurs, appareils ou applications, qu’après une vérification de l’identité, du contexte et de l’adhésion aux politiques de chaque requête spécifique.

Parallèlement, Cloudflare lance Zero Trust for Mobile Operators, un programme de partenariat pour opérateurs qui permettra à n’importe quel fournisseur de services de proposer ses propres outils de sécurité mobile à ses abonnés en tirant parti de la plateforme Zero Trust de Cloudflare.

Techniquement, Cloudflare a opté pour une SIM embarquée ou eSIM, une alternative logicielle qui ne repose pas sur une SIM physique. Ce qui permet d’automatiser les déploiements sur des terminaux iOS ou Android via des MDM (Mobile Devices Management) et de les verrouiller.

Zero Trust SIM peut être utilisée seule ou déployée avec WARP, l’agent mobile de Cloudflare. Destiné aux entreprises qui ont des besoins de sécurisation élevés, cet agent contrôle le niveau de sécurité des appareils et est chargé de l’inspection HTTPS.

Enfin, Cloudflare est actuellement en train de développer de nouveaux outils, basés sur la Zero Trust SIM, destinés à l’Internet des objets.