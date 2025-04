Retrouvez le replay de notre Grande Emission du Jour 3 du Forum InCyber 2025. Avec nos invités, nous évoquons aujourd’hui l’écosystème des startups de la cybersécurité et les nombreux défis de la formation, de l’emploi et de la rétention des talents.

Troisième et dernières journée de cette 17ème édition du Forum InCyber… Troisième et dernière Grande Emission en live du Forum InCyber 2025. Une emission principalement centrée sur les innovations des startups et sur la gestion des talents de la cyber.

Elles sont jeunes, agiles, dynamiques et innovantes… Les startups de la cyber contibuent énormément au dynamisme de l’écosystème de la cybersécurité français et européen. L’Europe mise fortement sur ces jeunes pousses pour réduire sa dépendance technologique. Face aux géants américains, les startups européennes proposent des alternatives qui respectent les valeurs et la réglementation du continent, notamment le RGPD.

Comme chaque année, nous recevons sur notre plateau de jeunes pousses qui ont retenu notre attention pour l’originalité de leur approche ou leurs trouvailles technologiques. Elles viennent pitcher sur notre plateau. Et, cette année, nous accueillons Patrowl (auréaolée de son Grand Prix de la Startup Forum InCyber), Seckiot, Memority, Dream On Technology et Cyber Guru Mantra.

Ces startups constituent également un vivier essentiel de talents et d’expertise, contribuant à combler le déficit de compétences dans un secteur en tension. Elles forment la nouvelle génération de spécialistes qui défendront les infrastructures critiques et les données sensibles des citoyens européens. Pour discuter des difficultés de recrutement et de conservation des talents mais également des parcours de formation et du manque de diversité dans la Cyber, nous accueillons sur notre plateau Antonin Hily (CTO de Sesame IT), Xavier Lagrange (Responsable Executive Education de l’école EFREI), Florence Puybareau (Directrice du CLUSIF) et le Général Marc Watin-Augouard (Cofondateur du Forum InCyber).

Bienvenue dans la Grande Emission du Jour 3 du Forum InCyber 2025.

