La numérisation s’impose dans tous les secteurs d’activité, y compris ceux qui s’exercent dans des environnements difficiles.

Les techniciens dans l’industrie, les livreurs, les pompiers, les artisans doivent pouvoir bénéficier eux aussi d’un accès à l’information même s’ils travaillent dans la poussière, les chocs et équipés de gants.

Getac, filiale de MiTAC et GE aérospace avec un CA de 38 milliards en 2018, propose la ZX70, une tablette Android 9.0 semi-durcie destinée aux professionnels.

Equipée en standard d’un GPS et d’une connectivité 4G intégrée, du Bluetooth, du WiFi, d’un lecteur de code barre 1D/2D, la ZX70 peut recevoir du NFC/RFID en option.

L’écran IPS bénéficie de la technologie LumiBond qui autorise non seulement la lecture en plein soleil mais aussi l’utilisation tactile avec des gants ou un stylet. Particulièrement robuste et protégé contre les chocs, il bénéficie de la garantie « Bumper to Bumper » durant 3 années.

Propulsé par Android, la tablette supporte l’ensemble des applications proposées sur le Google Strore, ou celles que l’entreprise développera pour ses besoins propres.

L’appareil est certifié IP67 et Mil-STD 810H mais aussi ATEX et IECEx Zone 2/22 relatives à une utilisation dans des environnements potentiellement explosif.

Pour en savoir plus : Getac ZX70