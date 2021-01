Après les événements de la semaine dernière, GitHub reconnaît des erreurs de jugement de sa direction et propose à l’employé viré de retrouver son job…

Dans l’édition de Vendredi dernier de notre émission InformatiqueNews Hebdo, Guy Hervier et Jean-François le Nilias consacraient leur « coup de gueule » de la semaine à un fait-divers : un employé de Github avait été licencié suite à l’utilisation du mot « Nazi » dans un message posté sur la messagerie interne de l’entreprise. Il réagissait à l’invasion du Capitole. De confession juive, l’employé avait publié un « stay safe homies, Nazis are about » (restez à l’abri chez vous, les nazis sont de sortie).

Quelques heures plus tard, le salarié avait été licencié. Plus de 200 employés se sont alors mobilisés réclamant des explications à leur direction. Les réseaux sociaux se sont emparés de l’affaire et devant l’émoi général, la direction de GitHub (qui rappelons-le est aujourd’hui une filiale de Microsoft) a embauché un cabinet d’avocats indépendant pour évaluer la situation. Celui-ci a rapidement conclu que « plusieurs erreurs significatives avaient été commises dans la gestion de cet employé ».

Le 16 janvier, le CEO Nat Friedmana donc pris la plume pour écrire à ses employés : « Hier soir, l’enquête a abouti à la conclusion que des erreurs importantes ont été commises qui ne sont pas conformes à nos pratiques internes ou à la qualité de jugement que nous attendons de nos dirigeants. À la lumière de ces constatations, nous avons immédiatement annulé la décision de nous séparer de l’employé et nous sommes en communication avec son représentant. À l’employé, nous tenons à présenter publiquement nos excuses sincères. ».

Par ailleurs, GitHub a tenu à éclaircir publiquement sa position : « nous condamnons l’attaque du Capitole américain le 6 janvier et tous les systèmes de croyances discriminatoires. L’antisémitisme, les néo-nazis et la suprématie blanche – ainsi que toutes les autres formes de racisme – sont vils et n’ont pas leur place dans notre communauté… Nous ne tolérons pas et ne tolérerons pas la discrimination, le harcèlement ou les représailles sous aucune de ses formes, point à la ligne ».

Nat Friedman ajoute avoir été « effrayé la semaine dernière en voyant cette foule violente, y compris des nazis et des suprématistes blancs, attaquer le Capitole américain. Que ces idéologies haineuses aient pu atteindre le siège sacré de notre république démocratique en 2021 est écœurant. Les opinions qui ont alimenté cette attaque sont moralement odieuses pour moi personnellement et, je le sais, pour toute notre équipe dirigeante et notre compagnie ». Avant de rappeler que « les employés sont libres d’exprimer leurs préoccupations au sujet des nazis, de l’antisémitisme, de la suprématie blanche ou de toute autre forme de discrimination ou de harcèlement dans les discussions internes. Nous attendons de tous les employés qu’ils soient respectueux, professionnels et qu’ils suivent les politiques de GitHub sur la discrimination et le harcèlement ».

Retrouvez ci-dessous l’émission du Vendredi 15 janvier 2021 :