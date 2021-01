Comme chaque semaine, retrouvez notre émission vidéo qui déchiffre les temps forts de l’actualité IT de la semaine…

Un « Consumer Electronic Show » totalement virtuel a ouvert ses portes cette semaine. De quoi animer une semaine qui s’est révélée au final assez riche en surprises. Guy Hervier et François Le Nilias reviennent sur les événements qu’il ne fallait pas manquer à commencer par la démission de Pat Gelsinger qui abandonne un VMware en pleine transformation Kubernetes pour retourner chez Intel dont il prendra la direction dès la mi-février.

Autre annonce surprise, Qualcomm acquiert Nuvia, une startup nouvellement créée, mais qui lui coûtera quand même la somme astronomique de 1,4 milliard de dollars. On vous explique pourquoi.

Enfin, les deux animateurs reviennent également sur la certification SecNumCloud obtenue par OVHcloud, sur la nouvelle version d’Oracle Database qui intègre des tables inaltérables estampillées « blockchain », et sur la belle santé de la FrenchTech !

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Le Samsung Galaxy S21 pointe son stylet en avance

Samsung a lancé de façon anticipée son nouveau fer de lance : le Galaxy S21, un smartphone 5G repensé pour le télétravail et la mobilité de collaborateurs confinés. Il supporte les usages « stylet », un avantage jusqu’ici plutôt dédié à la gamme Galaxy Note.

04:00 Oracle 21c intègre la Blockchain

Oracle a lancé cette semaine sur son cloud OCI (Oracle Cloud Infrastructure) la version 21c de sa célèbre base de données. Celle-ci apporte plus de 200 nouveautés, dont le support intégré de JavaScript et l’arrivée de tables « blockchain » aux enregistrements inaltérables et chainés.

06:35 OVHCloud obtient la certification SecNumCloud

La confirmation a un peu tardé, mais le Graal a bien été remis : OVHcloud reçoit sa très attendue certification SecNumCloud pour ses nouvelles infrastructures Private Hosted Cloud. OVHCloud est avec 3DS OutScale et OODrive l’un des seuls acteurs du marché à être ainsi reconnu cloud de confiance pour les applications les plus critiques en termes de souveraineté nationale.

08:10 Pat Gelsinger revient à la tête d’Intel

Pat Gelsinger renoue avec son premier amour ! Il quitte son poste de CEO de VMware pour prendre les rênes d’Intel, la société où il a fait ses premières armes et où il a contribué à la création du 80486, de l’USB et du WiFi. Il retrouve une entreprise en difficulté et en pleine transformation.

11:00 Qualcomm avale Nuvia pour 1,4 milliard de dollars

Nuvia… le nom ne vous dit probablement pas grand-chose. Cette startup a à peine deux ans et n’a officiellement sorti encore aucun produit. Pourtant Qualcomm débourse 1,4 milliard pour l’acquérir ! Un prix fort pour s’assurer les services de certains des plus grands talents de l’univers des CPUs.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

13:40 La FrenchTech, deuxième en Europe pour la levée de fond

Les jeunes pousses françaises de la Tech ont le vent en poupe. Malgré la pandémie et le ralentissement économique, elles ont réussi à lever au total plus de 5,4 milliards d’euros.

LE RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

16:25 La Matinale IT for Business : L’entreprise à distance

La pandémie a-t-elle à jamais changé la notion de travail et le visage du Digital Workplace ? Le télétravail est devenu la norme ces derniers mois. IT for Business organise une nouvelle matinale passionnante « en ligne » le 19 janvier 2021. Experts, DSI et invités témoignent des approches qu’ils ont privilégiées et des solutions qu’ils ont déployées pour permettre aux collaborateurs de vivre l’entreprise « à distance » sans la mettre en danger.

COUP DE COEUR / COUP DE GUEULE

17:30 Un dérapage chez GitHub

Suite à un message sur la messagerie interne de l’entreprise, un salarié a été licencié suite à une utilisation jugée inappropriée du mot « Nazi » suite aux événements au Capitole.