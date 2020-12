Google Cloud qui cherche à étoffer son offre en matière de Disaster Recovery (DR) dans le cloud annonce le rachat d’Actifio.

Créé par Ash Ashutosh en 2009, Actifio est un acteur de la sauvegarde cloud, de la continuité d’activité et du data management. L’éditeur a créé une plateforme très originale de virtualisation des copies de données qui offre non seulement des solutions pratiques de reprise d’activité après sinistres mais également des solutions originales pour les tests et l’intégration d’un Data Management évolué au sein de chaînes DevOps et DataOps.

Sa technologie Virtual Data Pipeline dissocie les données de l’infrastructure, permettant de nouveaux scénarios très souples en termes de résilience, d’agilité et d’accès au cloud. Sa technologie est centrée sur une copie virtualisée qui capture les données des applications de production afin de les gérer de manière plus économique et de les utiliser quand et où les développeurs et les administrateurs en ont besoin. La solution est notamment très appréciée pour sa prise en charge avancée et moderne des bases de données SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL.

La startup était évaluée en 2018 à plus de 1,3 milliard de dollars et se préparait à l’époque à une IPO qui n’a jamais eu lieu. Mais l’éditeur a eu du mal à se faire une place aux côtés des deux autres acteurs du « Data Management » nouvelle génération que sont Rubrik (qu’Actifio poursuit d’ailleurs devant les tribunaux américains pour violation de brevets) et Cohesity. Et la crise est venue perturber ses plans. L’entreprise rencontrait ses derniers mois des difficultés financières et n’arrivait pas à boucler un nouveau tour de table pour lever des liquidités.

Actifio tombe aujourd’hui dans l’escarcelle de Google pour un montant qui n’a pas été dévoilé mais qui devrait en toute logique être très inférieur à la valorisation d’un milliard de dollars qui en avait fait une Licorne potentielle en 2018. Elle va venir étoffer les solutions de continuité d’activité proposées par Google Cloud.

« Bien sûr, nos clients ont déjà accès à de nombreuses options en matière de sauvegarde et de reprise après sinistre. L’acquisition d’Actifio nous aidera à mieux servir les entreprises dans le déploiement et la gestion des workloads critiques, y compris dans des scénarios hybrides, écrit Brad Calder, vice-président ingénierie chez Google cloud dans un billet de blog. Nous voulons offrir à nos clients une variété d’options afin qu’ils puissent choisir la solution qui correspond le mieux à leurs besoins. »