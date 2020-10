HCL et IBM annoncent un renforcement de leur collaboration afin d’aider les entreprises à migrer leurs charges de travail critiques vers le cloud public d’IBM.

Les entreprises, y compris celles évoluant dans des secteurs réglementés tels que les services financiers, les télécommunications, les sciences de la vie et les services de soins, ainsi que l’énergie et les services publics, seront assistées pour développer des solutions numériques et cloud-native qui les aideront à progresser dans leur parcours vers le cloud.

Ces solutions seront construites dans le Cloud public d’IBM en utilisant la suite de Cloud Paks, un ensemble de logiciels conteneurisés fonctionnant sur Red Hat OpenShift accompagnés de données et analyses avancées basées sur l’IA Watson.

Rappelons qu’IBM propose désormais 6 « Cloud Paks » dans IBM Cloud permettant d’accélérer le développement d’applications critiques : Applications, Data, Integration, Automation, Multi Cloud Management, Security.

HCL proposera une large gamme de services et solutions pour tirer le meilleur parti des des offres cloud, Data Anlytics, IA et Machine Learning d’IBM et pour aider les entreprises à poursuivre leurs démarches innovantes. Les entreprises clientes pourront participer à distance à des ateliers et accéder au meilleur de la technologie mis à disposition dans les Labs de Dallas, Londres et en Inde.

« Nous constatons une augmentation de la demande des entreprises manipulant des données sensibles pour migrer vers le cloud » indique Bob Lord Senior VP chez IBM qui ajoute « je vois la flexibilité et la sécurité des offres IBM combinées à l’expertise d’HCL comme un différenciateur fort ».