HqO, spécialiste américain du pilotage digital de l’expérience des occupants de bureaux, annonce l’acquisition d’Office App, son homologue leader sur le marché européen.

La nouvelle entité combinée, valorisée à plus d’un demi-milliard de dollars, est désormais l’une des « Prop-Tech » les plus importantes au monde et reflète l’importante croissance des solutions dédiées à la conception et l’animation de l’expérience des occupants de bureaux sur le marché de l’immobilier d’entreprise.

HqO propose ses services à près de 100 clients du secteur de l’immobilier d’entreprise dans le monde, dont Columbia Property Trust, Nuveen Real Estate, Jamestown, Grosvenor, Hines, Primonial, J.P. Morgan Asset Management et Legal & General Investment Management. De son côté, Office App gère un portefeuille de clients incluant Blackstone, Colliers, Hines, Dell et Finastra.

Expérience clients, Expérience employés … Les « expériences » sont au cœur des préoccupations du moment. Ainsi, l’expérience vécue par les occupants est un facteur essentiel de création de valeur pour les propriétaires et les exploitants d’actifs immobiliers d’entreprise. Pour attirer et fidéliser de nouveaux locataires, ils cherchent aujourd’hui à proposer des expériences hautement personnalisées et ont besoin de nouveaux outils favorisant l’engagement et les interactions avec les occupants.

Chase Garbarino, cofondateur et PDG de HqO, explique : « Office App a réalisé un travail formidable pour mettre en place un écosystème robuste de solutions adaptées aux besoins des propriétaires immobiliers et des entreprises européennes ». De son côté, Thijs van der Burgt, cofondateur et PDG d’Office App estime que « ensemble, nous pouvons mieux répondre aux attentes des propriétaires immobiliers et des entreprises de la région EMEA, mutualiser nos ressources pour mettre en œuvre nos stratégies à court et long terme, et utiliser notre produit et notre vision pour accompagner l’immobilier à l’échelle mondiale.«