L’univers de la cybersécurité qui comporte plus de 1200 acteurs est en train de se consolider. Ces dernières années, on a vu des grands groupes se faire racheter à l’instar de CA et Symantec, ou encore de Sophos et Carbon Black.

L’opérateur de technologies digitales pour les entreprises Hub One, société du groupe ADP, annonce l’acquisition de deux sociétés pour renfoncer ses positions en cybersécurité et en matière d’opérateur de SOC (Security Operations Center).

En 2018, Hub One avait déjà absorbé Sysdream, un expert cybersécurité qualifié « Prestataire d’Audit et de Sécurité des Systèmes d’Information par l’ANSSI ».

Cherchant à répondre à la fois aux exigences de qualité des ETI et des grands comptes comme à celles de l’ANSSI (Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information) portant sur les Opérateurs d’Importance Vitale, Hub One annonce donc l’acquisition de deux entreprises à même de renforcer sa capacité à réaliser, configurer et monitorer ses SOC, nouvelles véritables tours de contrôle de la cybersécurité des entreprises.

Fondée en 2003 par Laurent Noë, Oikialog est une société de conseil et d’intégration dans le domaine des SIEM (Stormshield, Splunk, etc.) et de l’analyse de logs.

Fondée en 2010 par Jean-Louis Charton, Oveliane est un éditeur de logiciel de gouvernance de sécurité des systèmes d’information.

Pour Guillaume de Lavallade, Directeur Général de Hub One, « ces acquisitions nous permettent de renforcer notre positionnement et notre stratégie de développement sur le marché de la cybersécurité. Nous nous dotons ainsi en interne de compétences rares et de briques essentielles dans la fourniture d’un SOC, en réduisant la dépendance à des outils non souverains ».

Pour Hub One, ces acquisitions s’inscrivent dans une stratégie de croissance externe visant à atteindre un chiffre d’affaires compris entre 200 et 300 millions d’euros d’ici trois à six ans. Elles doivent permettre à l’entreprise de s’imposer comme un acteur essentiel du marché de la cybersécurité, et ce dans quatre principaux domaines : la formation, le cyber-entraînement, le conseil et l’audit ainsi que les services managés, avec notamment la fourniture de SOCs managés à destination des ETI comme des Opérateurs d’Importance Vitale.