Détecter, répondre, anticiper : l’IA redéfinit les codes de la cybersécurité moderne, tout en forçant un nouveau regard sur la confidentialité dans un monde d’automatisation massive.

La protection des données connaît un tournant décisif, avec l’IA jouant un rôle de plus en plus central dans la cybersécurité et la protection de la vie privée. Les organisations doivent désormais sécuriser non seulement leurs données et workloads, mais aussi les systèmes d’IA qui en dépendent. Alors que l’IA transforme la manière dont les équipes de sécurité se défendent contre les cybermenaces, elle redéfinit également ce que signifie protéger la vie privée dans un monde numérique.

Repenser la confidentialité et la sécurité à l’ère de l’IA

La confidentialité et la sécurité ne peuvent plus être traitées séparément. Les dispositifs de sécurité pilotés par l’IA démontrent que la cybersécurité efficace est désormais le socle de la protection moderne de la vie privée. Bien que l’IA soit souvent perçue comme une menace pour la vie privée, elle est aussi essentielle pour protéger les données sensibles contre les cyberattaques.

Les organisations doivent adopter une approche Privacy by Design et Secure by Design, garantissant que les systèmes d’IA sont conçus avec la sécurité au cœur. Cela concerne toutes les étapes de l’adoption de l’IA :

* Les données utilisées pour entraîner les modèles d’IA doivent être protégées contre les manipulations malveillantes.

* Les systèmes de sécurité basés sur l’IA eux-mêmes doivent être conçus pour protéger les données des utilisateurs.

*Les requêtes et les résultats générés par l’IA doivent être sécurisés contre les fuites ou les utilisations abusives.

La cybersécurité basée sur l’IA prouve que sécurité et confidentialité vont de pair. La détection des menaces alimentée par l’IA permet aux organisations d’identifier les comportements malveillants en temps réel, renforçant ainsi les défenses face à des attaques de plus en plus sophistiquées. Cela est particulièrement crucial face à l’IA malveillante (« dark AI »), où les adversaires utilisent l’IA pour lancer des attaques rapides et complexes que les défenses traditionnelles peinent à détecter.

La puissance de l’IA en cybersécurité

Pour protéger à la fois les données et les systèmes d’IA, les organisations doivent adopter une approche de sécurité globale pilotée par l’IA, axée sur :

* La détection des menaces : L’IA excelle dans la reconnaissance de schémas et la détection d’anomalies, révélant les signes subtils de menaces potentielles dans de vastes ensembles de données. Les indicateurs d’attaque basés sur l’IA (IOA) permettent d’identifier les menaces avant qu’elles ne se concrétisent.

* La réponse et l’atténuation : L’intervention automatisée par l’IA permet une réponse rapide et efficace, réduisant considérablement le temps de réaction. Un enjeu crucial dans un contexte où les attaques peuvent se propager en quelques secondes.

* La gestion des vulnérabilités : Les outils natifs d’IA offrent une surveillance continue et un scan automatisé des failles. Ils peuvent hiérarchiser les vulnérabilités grâce aux informations obtenues en temps réel, permettant d’allouer au mieux les ressources

* La chasse aux menaces assistée par IA : L’IA renforce le travail des analystes humains, alliant intuition humaine et puissance de traitement des données de l’IA pour une chasse proactive et plus efficace.

* L’expérience analyste simplifiée : Les assistants en cybersécurité basés sur l’IA générative transforment l’expérience des analystes en leur permettant d’effectuer des requêtes en langage naturel et en simplifiant l’analyse de données complexes. Cela démocratise la cybersécurité, en permettant à des utilisateurs de tous niveaux de compétences d’accéder à des capacités de sécurité avancées.

Protéger l’IA elle-même

Si l’IA est un levier clé pour la protection des données, elle devient aussi une cible. Les attaquants visant les modèles d’IA se multiplient, ce qui impose aux organisations de sécuriser activement les pipelines, les modèles et les opérations de leurs systèmes d’IA.

Une approche efficace pour protéger les systèmes d’IA inclut :

* Opérations sur les données : Assurer l’intégrité des modèles IA avec des données d’entraînement rigoureusement sélectionnées, tout en se prémunissant contre les attaques adverses en machine learning.

* Amélioration continue : Ajuster constamment les modèles pour faire face à l’évolution des menaces.

* Confidentialité dès la conception : Concevoir des systèmes d’IA en intégrant les principes de Privacy by Design, pour conjuguer respect de la vie privée et sécurité robuste.

* Transparence et responsabilité : Documenter clairement les capacités et les limites des systèmes IA. Cette transparence est essentielle pour instaurer la confiance et se conformer aux réglementations émergentes.

L’humain au cœur de la cybersécurité pilotée par l’IA

Contrairement à certaines idées reçues, l’expertise humaine reste indispensable en cybersécurité IA. Il faut encourager la collaboration homme-machine pour faire face à la rapidité, au volume et à la sophistication croissante des attaques. Les éléments clés incluent :

* La production de données de référence : Les experts humains fournissent les données issues de la vérité terrain nécessaires à l’entraînement et à l’évaluation des systèmes IA, garantissant leur précision et leur fiabilité.

* L’apprentissage actif : L’IA identifie les incidents nécessitant une revue humaine, pour concentrer les efforts là où ils apportent le plus de valeur. Cette approche en « boucle rapide » et « boucle longue » permet à l’IA de s’améliorer continuellement grâce aux retours des experts.

* Une boucle de feedback continue : Les experts humains analysent les résultats des systèmes IA et fournissent un feedback qui permet d’affiner les modèles. Ce processus itératif permet à l’IA garder une longueur d’avance sur les menaces en constante évolution.

Naviguer dans les réglementations IA avec un esprit de sécurité

Les systèmes d’IA modernes utilisent généralement un mélange de données réglementées et non réglementées, sur des infrastructures pouvant être soumises à des exigences de conformité sectorielles. Il existe néanmoins des principes communs, comme l’obligation de mettre en place des mesures de sécurité adaptées au niveau de risque.

Par exemple, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) comporte de nombreuses dispositions de sécurité neutres sur le plan technologique : les données personnelles doivent être protégées, qu’elles soient ou non traitées par l’IA. Avec l’arrivée de nouvelles réglementations comme l’AI Act européen, il devient crucial d’aborder la conformité en intégrant à la fois confidentialité et sécurité.

L’IA sera un élément essentiel pour se conformer aux exigences de protection des données et pour atténuer les risques liés à la sécurité et à la vie privée. Elle redéfinit la manière dont les organisations protègent leurs actifs numériques, tout en exigeant de nouvelles approches en matière de responsabilité, de transparence et de collaboration humaine.

Par Christoph Bausewein, Assistant General Counsel for Data Protection and Policy chez CrowdStrike

