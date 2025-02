L’IA a changé les règles du jeu en cybersécurité, autant pour les défenseurs que pour les attaquants. Tandis que les cybercriminels l’exploitent pour affiner leurs ransomwares, les entreprises doivent s’appuyer sur cette technologie pour détecter, prévenir et réagir plus rapidement aux menaces. Alors comment faire de l’IA son meilleur allié en cybersécurité ?

En 2023, près de trois quarts des entreprises dans le monde ont été touchées par des attaques par ransomware, contre 55 % il y a cinq ans. En France, 74 % des organisations ont été victimes d’une attaque par ransomware en 2024, plaçant ainsi la France en tête des pays les plus touchés par ce type de cybercriminalité.

Cette statistique souligne l’importance pour les entreprises françaises de renforcer leurs mesures de cybersécurité. Il est crucial d’éduquer les employés aux menaces telles que le phishing et d’établir des protocoles solides pour prévenir et réagir efficacement aux attaques par ransomware.

Une combinaison de facteurs accentue cette menace, notamment l’augmentation massive des volumes de données, la complexité croissante des systèmes informatiques et l’évolution continue des cybermenaces. Ces éléments rendent la protection des organisations toujours plus délicate, obligeant les responsables informatiques à constamment anticiper les stratégies des cyberattaquants.

Identifier les vulnérabilités des organisations grâce à l’IA

Le volume de données générées, collectées et consommées devrait passer d’environ 50 zettaoctets en 2020 à un chiffre vertigineux de 175 zettaoctets d’ici 2025. Parallèlement, une grande partie de ces données est non structurée, ce qui complique énormément sa sécurisation en raison de son volume, de sa variété et de son absence inhérente d’organisation. Les données deviennent de fait davantage accessibles pour les cyberpirates. Avec des cybercriminels adoptant désormais des outils d’IA sophistiqués pour améliorer leurs ransomwares, les organisations doivent moderniser leurs plateformes de données.

Bien que l’IA puisse aussi augmenter le volume des données, son rôle dans la détection des anomalies et l’automatisation des réponses en fait un élément clé de leur protection.

L’IA a démocratisé l’utilisation des ransomwares, rendant toutes les entreprises, des startups aux multinationales, vulnérables. En effet, l’utilisation d’outils d’IA dans les attaques de phishing et d’automatisation a entraîné un doublement des attaques par ransomware entre juillet 2022 et août 2023, selon un rapport de Barracuda . Pire encore, les experts prévoient qu’en 2031, lorsque les ransomwares frapperont toutes les deux secondes, les dommages qu’ils causeront atteindront environ 265 milliards de dollars .

Pour contrer les outils de plus en plus puissants utilisés par les cybercriminels, les organisations doivent moderniser leurs plateformes de données pour suivre le rythme, en exploitant la puissance de l’IA pour surveiller leurs systèmes et détecter les anomalies grâce à l’automatisation. Bien que l’IA contribue à la croissance des données, son utilisation dans ce contexte joue également un rôle clé dans leur protection.

Tirer parti de l’IA pour une défense intelligente et efficace

Maintenir une infrastructure de données robuste et sécurisée implique un système de défense en couches.Des solutions alimentées par l’IA peuvent analyser des volumes importants de données en temps réel, identifier des anomalies et réagir rapidement aux activités suspectes.

Parallèlement, l’anonymisation des données et la protection de la vie privée consistent à utiliser l’IA pour anonymiser les données sensibles tout en préservant leur utilité pour les analyses, assurant ainsi la conformité aux réglementations sur la protection des données. Enfin, l’analyse prédictive, basée sur des algorithmes d’IA, apprend des incidents passés pour anticiper les menaces émergentes.

En plus d’exploiter la puissance de l’IA pour ces diverses stratégies de défense, les organisations doivent également protéger leurs données, qu’elles se trouvent dans un centre de données, dans le cloud ou à la périphérie du réseau. Elles doivent également garantir que les données critiques de production et de sauvegarde soient toujours disponibles et protégées.

Une protection continue grâce à l’IA

C’est à ce stade que les solutions de cloud hybride entrent en jeu. Les clouds hybrides sont des configurations d’infrastructure réseau qui combinent au moins une connexion entre des réseaux cloud publics et privés. Ces configurations, gérées par des technologies de mise en réseau définies par logiciel, permettent de réunir ces réseaux disparates sous un contrôle unifié. Ainsi, elles peuvent étendre les capacités offertes dans le data centers aux bureaux distants, aux succursales et aux appareils des utilisateurs tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles. Les données créées en dehors des data centers d’entreprise sont transportées vers une infrastructure offrant protection solide des données, fiabilité et conformité.

Des solutions de cloud hybride telles que HCP Anywhere Enterprise permettent aux organisations de moderniser la protection des données et de renforcer la résilience opérationnelle, du centre à la périphérie.

Une infrastructure fiable, sécurisée et immuable, compatible avec les logiciels de protection des données existants, protège les données d’entreprise et les copies de sauvegarde contre différents types d’attaques malveillantes.

Sécuriser l’entreprise face aux menaces futures

Les ransomwares représentent toujours une menace majeure en cybersécurité. Avec des acteurs malveillants utilisant des technologies d’IA pour créer et améliorer leurs malwares, la pression sur les organisations publiques et privées augmente. Lorsqu’elles sont ciblées, les entreprises doivent disposer de stratégies solides pour limiter l’impact de ces attaques.

Anticiper ces menaces demande une approche globale exploitant pleinement l’IA et les technologies cloud. En modernisant leurs systèmes et en adoptant des solutions adaptées, les organisations peuvent renforcer leur résilience et préserver leur continuité d’activité face à des cybermenaces en constante évolution.

Par Chris Gee, Technical Experts Manager, EMEA, Hitachi Vantara

