Ibexa, un des leaders mondiaux des plateformes d’expérience digitale (DXP), annonce le lancement d’Ibexa Engage, un nouveau module pour Ibexa DXP afin d’améliorer l’engagement des clients.

Fruit d’une collaboration avec le spécialiste des interactions entre les marques et leurs communautés Qualifio, Ibexa Engage est le nouveau module d’Ibexa DXP dédié à l’engagement client. Il permet d’apprendre à mieux connaître votre audience grâce à une collecte de données réalisée au travers de quiz, jeux, sondages, concours et plus de 50 autres formats interactifs.

Ibexa DXP est une plateforme d’expérience digitale (DXP) qui compte aujourd’hui plus de 250.000 entreprises clientes dans le monde. Comme toute plateforme DXP, Ibexa vise à étudier et améliorer l’expérience en ligne des clients en fournissant des ressources à même de créer des expériences fluides et engageantes en ligne sur de multiples canaux et de stimuler les revenus du e-commerce.

Ibexa DXP comprenait jusqu’ici trois modules principaux : Ibexa Headless (gestion de contenus omnicanale), Ibexa Experience (parcours clients sans friction) et Ibexa Commerce (plateforme unifiée pour personnaliser tous les aspects de l’expérience e-commerce).

Ibexa Engage permet de collecter des informations précieuses sur les clients en leur proposant des interactions ludiques et des expériences interactives qui contribuent elles aussi à renforcer leur engagement et à accroître la notoriété de votre marque. Le tout dans un total respect du RGPD.

Les rapports détaillés qui en découlent permettent ensuite aux marques d’optimiser leurs stratégies de vente. Multicanales, les expériences Ibexa Engage peuvent être intégrées dans des applications mobiles, publiées sur les réseaux sociaux ou partagées par e-mail.

« La collecte efficace de données est essentielle pour une compréhension approfondie et une interaction significative avec votre audience. La plateforme Qualifio simplifie le processus d’utilisation des données first-party, permettant aux marques de créer des relations authentiques, de personnaliser l’expérience client et de mener des interactions à fort impact en toute confiance », affirme Sylvain Guittard, Product Director chez Ibexa.

À lire également :