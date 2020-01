Beaucoup d’encre a coulé autour de la fin de vie de Windows 7, autrement dit de l’arrêt des mises à jour de sécurité et du support de ce système à partir du 14 janvier 2020. Certains y ont même vu l’opportunité de relancer les débats sur l’obsolescence programmée d’un système d’exploitation vieux de « seulement » 10 ans. Sans parler de ceux qui y voient une énième occasion de vendre le faux et inutile débat entre le « méchant » Microsoft et le « gentil » open source. En oubliant un peu vite que dans l’univers Linux aussi le support d’anciennes versions est une plaie coûteuse et que les phases de « fin de vie » y sont parfois bien plus courtes que chez Microsoft.

Canonical annonce ainsi que son Ubuntu 19.04, connu sous le nom de code « Disco Dingo », entrera en fin de vie le 23 janvier 2020. La version a pourtant moins d’un an d’existence et a été déployée en avril 2019. Elle était considérée comme une mise à jour relativement mineure.

L’annonce ne prend personne par surprise. Chez Canonical, il existe deux catégories de releases : les versions Ubuntu LTS (à destination principalement des entreprises) dont le support est assuré pour 5 ans, et les versions Non-LTS (à l’instar de la 19.04) destinées au grand public et aux développeurs dont le support n’est assuré que pendant 9 mois, les utilisateurs de ces versions étant invités à suivre régulièrement les évolutions du système.

Pour rappel, la dernière version « Non-LTS » d’Ubuntu est actuellement la version 19.10. La dernière version LTS est la version 18.04.

