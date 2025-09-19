Cette semaine dans InfoNews Hebdo : Google teste un outil de recherche pour Windows, Microsoft muscle son Copilot Chat dans 365, Cobol et Java entrent dans l’ère de l’IA, Gemini surpasse les meilleurs développeurs et 120 startups veulent détrôner Nvidia.

L’intelligence artificielle continue de rebattre les cartes, et cette semaine, l’actualité le démontre à tous les niveaux. Comme chaque Vendredi, il est l’heure de retrouver votre émission qui déchiffre l’actualité IT, InfoNews Hebdo, avec aux commandes Jean François Le Nilias et Guy Hervier. Ensemble ils reviennent sur les temps forts de la semaine :

Google surprend en lançant un outil de recherche pensé pour Windows 11, rappelant une vieille bataille des barres de recherche,.

De son côté, Microsoft pousse encore plus loin l’intégration de Copilot Chat directement au cœur de la suite 365.

Dans les langages historiques, l’IA s’invite aussi : Rocket Software modernise Cobol avec des assistants génératifs, tandis que Java 25 se pose comme une version de référence pour une nouvelle décennie.

Au même moment, Gemini s’offre une victoire symbolique et retentissante : l’IA de Google a surpassé des équipes humaines lors du concours de programmation le plus prestigieux du monde.

Et pendant ce temps, le marché des puces IA explose : plus de 120 startups s’y engouffrent, mais combien survivront face aux géants Nvidia et AMD ?

Notre dossier revient sur une question centrale : l’IA, désormais omniprésente, ne bouleverse-t-elle pas déjà en profondeur le fonctionnement même de l’entreprise ?

Bienvenue dans InfoNews Hebdo…

Au Sommaire

En Bref

Google lance un outil de recherche pour Windows

Un utilitaire expérimental qui unifie la recherche entre fichiers, cloud et web, avec un mode IA à la clé.

>> Google expérimente une nouvelle application de recherche pour Windows

Copilot Chat s’invite dans Microsoft 365

L’assistant conversationnel est désormais intégré dans Word, Excel, Outlook et consorts, pour une aide contextualisée en temps réel.

>> Copilot Chat s’invite dans Microsoft 365 : l’assistant unifié directement dans les apps

L’IA bouleverse Cobol et Java

Rocket Software injecte de l’IA dans Cobol tandis que Java 25 s’impose comme une version de référence tournée vers l’IA et la sécurité.

>> Rocket Software veut moderniser COBOL avec l’aide de l’IA générative

Gemini plus fort que les développeurs

L’IA de Google a raflé l’or à l’ICPC 2025, surpassant les meilleures équipes humaines de programmation.

>> Gemini Deep Think l’emporte sur 139 équipes humaines dans un concours de codage

120 startups développent des puces IA

Un foisonnement qui rappelle la bulle des GPU des années 90, mais dont seule une poignée survivra à la consolidation.

>> Gartner chiffre les investissements déjà massifs dans l’IA : 1.500 milliards de dollars !

>> Nvidia annonce un lourd investissement dans Intel : bouleversements IT en vue…

Le Dossier

L’IA bouleverse l’entreprise

Entre adoption massive, réorganisations stratégiques et risques de Shadow AI, l’IA redéfinit les modèles opérationnels.

>> 98 % des entreprises françaises vont augmenter leurs budgets IA en 2026

>> Nvidia entre au capital d’Intel : un pari stratégique au croisement de l’IA, du x86 et des tensions géopolitiques

Rendez-vous

Big Data & AI Paris

Les 1er et 2 octobre, Porte de Versailles, le grand rendez-vous des décideurs et experts de la donnée et de l’intelligence artificielle.

>> Big Data & AI Paris – Les 1 et 2 octobre 2025 – Paris

Carton Rouge

Orange se réorganise et se désorganise

Le plan « Regain » inquiète : 3 000 salariés impactés et des craintes sur la proximité client et les conditions de travail.