Chaque semaine, notre émission InfoNews Hebdo déchiffre l’actualité IT de la semaine écoulée. Mais pour la première fois, cette semaine, InfoNews Hebdo est diffusée en direct et en live du FIC 2023! On va donc beaucoup y parler sécurité mais aussi IA, la fusion VMware/Broadcom en pause, et IBM qui réveille la mini-informatique…

Emission exceptionnelle cette semaine, en live du FIC 2023, le Forum International de la Cybersécurité. Une formule inédite avec une combinaison inédite de commentateurs puisque Jean François Le Nilias est accompagné de Loïc Duval (Informatiquenews.fr) et Thierry Derouet (ITforBusiness.fr).

Ensemble ils évoquent les actualités phares de la semaine notamment autour des IA Copilot de Microsoft et Bard de Google.

Ils reviennent aussi sur l’annonce IBM de proposer des versions « mini » de ses mainframes z16 et LinuxONE 4 ainsi que les inquiétudes qui s’intensifient chez les DSI alors que la finalisation du rachat de VMware par Broadcom a été repoussée à mai 2024.

Mais ils échangent bien évidemment surtout autour de la cybersécurité avec le rachat de iTrust par Free Pro, la levée de fond de Datadome et tracent ensemble un premier bilan de ce FIC 2023.

       

AU SOMMAIRE :

EN BREF

Microsoft rajoute encore et toujours de l’IA pendant que Google fait son mea-culpa

Des DSI de plus en plus inquiets autour du rachat de VMware par Broadcom

Le « Mini » ordinateur fait son retour chez IBM

Offre FREE PRO avec iTrust

DataDome lève 42 millions

DOSSIER

« SPECIAL FIC 2023 »

– Du rififi avec l’état

– Y avait du monde et des cheveux courts…

– Les Thèmes du Fic 2023

– Nos replays

– Les Startups du FIC

EVENEMENT

Matinale IT FOR BUSINESS :

Applications, SI, collaborateurs : comment piloter une entreprise décentralisée ?

Le 16 avril, en présentiel : Les Matinales IT For Business – comment piloter une entreprise décentralisée ?

COUP DE GUEULE

Une pause de l’IA ? Ça ne se passera pas comme ça!