À quelques jours de l’ouverture du FIC 2023, la startup cyber DataDome, spécialisée dans la lutte contre la fraude en ligne et contre les bots malveillants, annonce une levée de fonds en série-C de 42 millions de dollars.

Datadome a une mission : utiliser l’IA pour débarrasser Internet des cyberattaques et des fraudes perpétrées par le biais de bots, ces programmes malveillants qui automatisent les attaques et les fraudes en contournant les CAPTCHAS, les systèmes d’authentification, les pare-feux Web, etc.

« Les bots sont devenus un moyen courant de commettre des fraudes. Rien qu’en 2022, DataDome a bloqué en temps réel plus de 250 milliards de tentatives de fraude en ligne », explique Benjamin Fabre, PDG et cofondateur de DataDome. « Notre solution nous donne une vision unique des vecteurs d’attaque, permettant de les stopper immédiatement. C’est pourquoi des entreprises comme Reddit, Rakuten et AngelList nous font confiance pour protéger leurs actifs numériques. »

Fondée en 2015 par Benjamin Fabre et Fabien Grenier, la startup compte 180 experts et s’est construit une solide réputation avec des clients comme BlaBlacar, TheFork ou SNCF Connect, qui lui a permis de gagner aujourd’hui la confiance de plus 300 entreprises à travers le monde. L’expansion à l’international est d’ailleurs le principal objectif de cette levée de fonds, même si une partie de cet argent viendra aussi renforcer les efforts de R&D.

DataDome protège les entreprises contre le piratage de comptes, le vol de données, la fraude au paiement, les attaques par déni de service (DDoS), le « credential stuffing », et autres menaces liées aux bots et aux fraudeurs. La solution en mode SaaS évalue en temps réel le risque associé à chaque visite pour détecter et contrer les attaques ciblant aussi bien les applications mobiles, les sites Web que les API.

La Startup avait déjà levé 35 millions de dollars (en série B) en 2021.

